Regularizado para estrear pelo Atlético já no próximo sábado (14), quando o alvinegro encara o Corinthians na Neo Química Arena, o atacante chileno Eduardo Vargas terá pela frente um adversário contra quem nunca conseguiu balançar a rede.

Em três duelos contra o Timão, todos pelo Grêmio, Vargas também não conseguiu triunfar no tempo normal. Contudo, na Copa do Brasil de 2013, apesar de ter sido expulso no jogo de volta das quartas de final, ele viu o Tricolor Gaúcho avançar para a próxima fase na disputa por pênaltis. Os dois jogos terminaram 0 a 0 no tempo regulamentar.

Pelo Brasileiro, foi apenas um embate, realizado em 31 de julho do mesmo ano. Em São Paulo, mesma cidade de confronto da 21ª rodada da atual edição, o novo atacante atleticano saiu de campo com derrota por 2 a 0.

Para o jogo deste sábado, Vargas deve ser acionado por Sampaoli desde o início. Contratado junto ao Tigres, do México, por cerca de R$ 7 milhões, o chileno chega para dar qualidade ao setor ofensivo do atual vice-líder.

De acordo com informação passada pela assessoria do Atlético, Vargas será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (11), a partir das 9h. Ele será sabatida, por via remota, pelos jornalistas.