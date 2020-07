O atacante Keno finalmente poderá estrear pelo Atlético. Em Belo Horizonte desde o primeiro dia do mês, o jogador de 30 anos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta terça-feira (28) e, automaticamente, se tornou opção para o duelo desta quarta (29) contra a Patrocinense.

Contratado junto ao Pyramids, do Egito, o baiano chega para dar um toque de experiência e velocidade ao ataque atleticano. Campeão nacional pelo Palmeiras, sendo um dos destaques do alviverde, o dono da camisa 11 aprimora a parte física para brigar pela titularidade.

Atlético e Patrocinense se enfrentam às 21h30, no Mineirão, em duelo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Com o empate no clássico contra o América, o Galo deixou para este confronto a confirmação da presença nas semifinais do Estadual.