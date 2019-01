O meia-atacante uruguaio Arrascaeta esteve na Toca da Raposa II nesta quinta-feira (3), dia da apresentação do Cruzeiro, mas não ficou no centro de treinamento celeste. Tudo porque o empresário do camisa 10 o levou embora em uma tentativa de pressionar o clube a vender o atleta por 10 milhões de euros, que na cotação atual se aproxima de R$ 43 milhões, para o Flamengo.

"Na verdade nunca chegou uma proposta pelo Arrascaeta, nada oficial. Mesmo a de hoje, o procurador me ligou, falou que ia chegar ontem à noite em Belo Horizonte, marcou comigo hoje. Ele veio, falou que a proposta é do Flamego, fez uma proposta ao Cruzeiro, eu não aceitei. Uma hora depois ele trouxe o jogador, e foi muito ríspido com o Cruzeiro, levou o jogador embora, ele (Arrascaeta) não se apresentou", revelou.

A atitude de Daniel Fonseca, responsável por agenciar Arrascaeta, irritou bastante o vice-presidente da Raposa, que admitiu que o meia-atacante será multado pelo ato de indisciplina.

"A nossa parte jurídica vai multá-lo. Isso já aconteceu há uns anos com esse próprio procurador. Comuniquei a ele que o Cruzeiro tem comando, ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do clube sem que não tenhamos interesse pela proposta", complementou.

Itair Machado disse que na conversa particular que teve com o agente de Arrascaeta, o mesmo revelou que um dirigente do Flamengo de nome Bruno Spindel (que é o CEO do clube carioca) foi ao Uruguai e fez a proposta pelo jogador.

"O Arrascaeta veio (à Toca II), participou da reunião, quase não falou nada, o que é o normal dele. Mas o que balança a cabeça do atleta numa situação dessa, é que ele ganha X no Cruzeiro, está entre os três maiores salários, e o Flamengo simplesmente triplicou o salário do atleta, segundo o procurador. A proposta é três vezes mais do que ele ganha no Cruzeiro, e isso com certeza balança a cabeça do atleta", falou.

Sobre a possibilidade de Arrascaeta se desligar do clube, Itair Machado foi enfático."Acho que nesse primeiro momento ele deve estar confuso, mas eu falei para ele, você tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2021 (...) Eu acredito que ele vai apresentar, porque ele já fez isso no passado, orientado pelo procurador. principalmente esses procuradores que só tem um jogador, não trabalha, fica em casa, e vive do jogador. É complicado lidar com isso", afirmou, tranquilizando o torcedor sobre as questões fiscais.

"O Cruzeiro está em dia com as obrigações, principalmente fiscais, que é o que faz você perder um atleta", disse.