Na próxima quinta-feira, o meia Hyoran comemorará um ano de sua estreia com a camisa do Atlético, ocorrida em 21 de janeiro de 2020, na vitória por 1 a 0 sobre o Uberlândia. Um dos personagens da semana, principalmente após o golaço marcado na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, o jogador de 27 anos viverá dia especial também na quarta (20).

Titular da equipe comandada por Jorge Sampaoli, Hyoran completará 40 partidas pelo Galo no Sul do país, no confronto da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. Longe de ser unanimidade entre os torcedores, o jogador que se tornou um dos "xodós" do comandante argentino vive excelente fase. Para se ter ideia, ele fez três gols nos últimos três jogos do alvinegro. Além disso, é o vice-artilheiro da equipe na competição com seis tentos anotados.

Tendo o contratado chegando ao fim em 28 de fevereiro, o meia trazido ainda na 'Era Rui Costa" vai enchendo os olhos dos atleticanos e ganhando cada vez mais chances de ter o vínculo estendido. Para tê-lo, o Atlético terá que desembolsar cerca de R$ 7,5 milhões ao Palmeiras, por 50% dos direitos econômicos.

Com ele em campo, foram 23 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Ao todo, foram 7 gols marcados desde que chegou à Cidade do Galo.