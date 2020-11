Durante todo o turno, o Internacional foi o principal concorrente do Atlético na briga pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Em crise desde a saída do técnico argentino Eduardo Coudet, que foi para o Celta, da Espanha, e sem vencer há cinco rodadas na competição, o Colorado está a seis pontos do Galo na classificação e encara o Atlético-GO neste sábado (28), às 21h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, obrigado a vencer para não correr o risco de perder até mesmo sua vaga no G-4.

O jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, da Argentina, que seria disputado na última quarta-feira (25), no Beira-Rio, em Porto Alegre, foi adiado pela Conmebol por causa da morte de Diego Maradona, ídolo do clube argentino que defendeu por duas vezes e que tinha o craque como torcedor.

O meia Maurício, ex-Cruzeiro, deve ser titular do Internacional mais uma vez no jogo deste sábado, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Assim, o Inter teve a semana cheia de preparação, pois seu último jogo foi a derrota de 2 a 1, de virada, para o Internacional, no último domingo (22), no Beira-Rio, pela 22ª rodada da Série A. E vai a Goiânia com força máxima. O meia Patrick, que estava machucado, se recuperou e forma o quarteto de meio campo com Rodrigo Dourado, Edenílson e Maurício, ex-Cruzeiro.

Na frente, o artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo, está confirmado. Resta definir quem será seu parceiro, com Yuri Alberto, Marcos Guilherme, Caio Vidal e até Peglow na briga.

O técnico Abel Braga, com Covid-19, aguarda o resultado de um exame para saber se poderá comandar o time em Goiânia. Caso siga com o novo coronavírus, seu auxiliar, Leomir, ficará à beira do gramado.

Desfalques

O Atlético-GO joga empolgado pela vitória de 1 a 0 sobre o Sport, na última segunda-feira (23), na Ilha do Retiro, em Recife, resultado que permitiu ao time respirar na briga contra o rebaixamento, pois abriu três pontos em relação ao G-4.

O lateral-direito Dudu, o lateral-esquerdo Natanael e o atacante Gustavo ferrareis, que pertencem ao Internacional, não podem participar do jogo deste sábado.

Além deles, serão desfalques o zagueiro João Vitor, suspenso, e o volante Marlon Freitas, machucado.

Em compensação, o técnico Marceo Cabo contará com a volta do zagueiro Éder, recuperado de lesão.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO-GO

Jean; Arnaldo, Éder, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Matheus Vargas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Everton Felipe. Técnico: Marcelo Cabo

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Mauricio, Thiago Galhardo e Patrick; Yuri Alberto (Marcos Guilherme ou Caio Vidal). Técnico: Abel Braga

DATA: 28 de novembro de 2020

HORÁRIO: 21h

ESTÁDIO: Antônio Accioly

CIDADE: Goiânia

MOTIVO: 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes, todos de Santa Catarina

VAR: Rafael Traci (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere