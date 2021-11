Neste sábado (20), às 19h, no Mineirão, o Atlético enfrenta o Juventude pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times chegam para a partida com ambições bem diferentes.

O Galo, líder da competição, com 71 pontos, busca ampliar a diferença para o vice-líder, Flamengo (63). O time de Caxias, 15° colocado, com 39 pontos, está lutando contra o rebaixamento.

A última vez que se enfrentaram foi no dia 8 de agosto, e o Galo ganhou por 2 a 1.

Provável escalação do Atlético

O líder chega para o jogo após vencer o Athtletico-PR por 1 a 0, na última terça-feira (16). Para a partida de sábado, o Galo conta com a volta de quatro jogadores que estavam em suas seleções: Alan Franco, Junior Alonso, Savarino e Vargas. Além deles, Guilherme Arana retorna da suspensão.

A situação de Alonso, porém, depende de reavaliação médica, já que ele se recupera de uma pancada no joelho, sofrida no jogo do Paraguai contra a Colômbia.

O Atlético pode entrar em campo com Everson; Guga (Mariano), Réver, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nacho Fernández); Keno, Hulk e Diego Costa.

Provável escalação do Juventude

Após vencer o Fluminense por 1 a 0 na última quarta-feira (17), o Juventude não contará com três jogadores: Vitor Mendes, Bruninho e Matheus Castilho. O motivo? São atletas emprestados pelo Atlético e não podem atuar no sábado.

Marcelo Carné, goleiro titular, também desfalcará o time devido a dores no joelho. Em contrapartida, o técnico Jair poderá acionar Michel Macedo e Sorriso. Eles voltam da suspensão e podem compor a equipe.

A provável escalação do time gaúcho: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Chico e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal Premiere.

Arbitragem

O árbitro será Luiz Flávio de Oliveira (Fifa), auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, todos paulistas. O VAR (árbitro de vídeo) ficará a cargo de Pericles Bassols Pegado Cortez (SP).

