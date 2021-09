Na luta para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o América enfrenta o Athletico-PR, neste sábado (11), às 16h, no Independência, pela 20ª rodada da competição.

A grande novidade do confronto pode ser a estreia do atacante Mauro Zárate com a camisa do Coelho. Principal contratação do Alviverde para a temporada, o argentino já está regularizado junto à CBF e seu debute diante do Furacão depende apenas da comissão técnica.

Caso Zárate inicie jogando, a tendência é de que Ribamar perca um lugar no time.

Além do argentino, o técnico Vagner Mancini ganhou mais de um time inteiro de reforços para o duelo deste sábado.

Recuperados da Covid-19, os goleiro Jori e Airton, o lateral-direito Diego Ferreira, o zagueiro Eduardo Bauermman, o volante Zé Ricardo, os meias Alê e Bruno Nazário, além dos atacantes Léo Passos, Rodolfo e Chrigor, voltam a ficar à disposição.

Outra novidade é o lateral-esquerdo Alan Ruschel, recuperado de uma entorse no joelho direito, responsável por tirá-lo dos dois últimos jogos.

Também liberado do departamento médico está o volante Ramon, curado de uma lesão muscular na coxa direita. O meio-campista disputa uma vaga entre os titulares com o zagueiro Lucas Kal, deslocado para a função de volante na vitória para o Ceará, e elogiado por Vagner Mancini.

Como adiamento do duelo com o São Paulo, válido pela 19ª rodada, inicialmente marcado para o dia 4 de setembro e remarcado para o dia 22 de setembro, o América não atua desde o dia 29 de agosto, quando bateu o Ceará por 2 a 0, no Independência, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Athletico-PR

Adversário do Coelho neste sábado, o Athletico-PR vive momento de instabilidade. Há seis jogos vencer na Série A, o Furacão viu a turbulência aumentar após a eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense para o Cascavel, no meio de semana.

O revés acarretou na saída do técnico António Oliveira, que pediu demissão do cargo.

Enquanto busca um substituto para o português, o Athletico será comandado pelo diretor técnico Paulo Autuori, e pelo auxiliar-técnico permanente do clube, Bruno Lazaroni.

Em relação ao time que vai iniciar jogando no Independência, o time paranaense não vai poder contar com Nikão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jader é o mais cotado para entrar na equipe.

A serviço das seleções brasileira e uruguaia, respectivamente, o goleiro Santos e o meia-atacante David Terans deverão começar jogando diante do América.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Ramon (Lucas Kal), Juninho (Alê), Fabrício Daniel; Ademir, Felipe Azevedo e Ribamar (Zárate)

Técnico: Vagner Mancini

ATHLETICO-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Terans (Erick); Jader, Pedro Rocha e Bissoli

Técnico: Paulo Autuori (Bruno Lazaroni)

DATA: 11 de setembro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira. Trio da Bahia

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

