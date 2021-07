Em situações antagônicas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, América e Atlético se enfrentam no Independência, neste sábado (10), às 19h, pela 11ª rodada. Enquanto o Coelho, em 15° lugar, com nove pontos, luta para se afastar da zona do rebaixamento – o Sport, com sete, abre o Z-4 –, o Galo, na quarta colocação, com 19, segue no encalço dos líderes – o Palmeiras, com 22, ocupa o topo da competição, até agora.

Com poucos dias de treinos visando a este clássico, por terem jogado na quarta-feira (7) contra Fortaleza e Flamengo, respectivamente, o Alviverde e o Alvinegro preparam suas estratégias para tentar levar a melhor no confronto no Horto. Mas algumas dúvidas ainda cercam o vestiário dos dois times.

América

Após quatro partidas seguidas invicto – empates com Juventude e Internacional e triunfos para cima de Bahia e Santos –, o América conheceu seu primeiro revés sob o comando de Vagner Mancini. A goleada por 4 a 0 sofrida para o Fortaleza pode forçar o treinador a promover algumas modificações na equipe.

“Eu tenho que parar e analisar o time do Atlético também. Analisar aquilo que nós fizemos de errado hoje (quarta) e tentar corrigir até sábado. Nosso elenco não é tão grande assim, onde a gente pode, porventura, abrir mão de uma peça ou de outra, ainda mais num jogo tão decisivo como é contra o Atlético”, destacou Mancini, após a derrota.

Atlético

Já o Galo chega embalado por três vitórias consecutivas, sobre Atlético-GO, Cuiabá e Flamengo. A estratégia de Cuca diante dos cariocas deu certo, e a linha de três zagueiros pode ser repetida para o clássico contra o Coelho, até em função dos desfalques do time. Sem Arana, convocado pela Seleção Olímpica, Tchê Tchê tende a ser deslocado para a lateral esquerda, e Jair ocuparia um lugar no meio.

Independentemente das escolhas a serem feitas, Cuca prevê uma pedreira pela frente. "(O América) tem grandes valores, e a gente precisa tomar cuidado. Clássico é outro jogo difícil, igual foi contra o Flamengo”, destacou.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Cavichioli; Eduardo, Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo (Juninho), Juninho Valoura e Toscano (Alê); Felipe Azevedo (Geovane), Rodolfo e Ribamar

Técnico: Vagner Mancini

ATLÉTICO

Everson; Nathan Silva, Réver e Alonso; Mariano, Allan, Jair, Zaracho e Tchê Tchê; Savarino e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 10 de julho (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, todos gaúchos

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere