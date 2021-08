Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, América e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 20h, no Independência, pela 17ª rodada da competição.

Na 18ª colocação, com 15 pontos, o Coelho busca o triunfo para tentar deixar a zona de rebaixamento. No momento, o Cuiabá, com 17 pontos, é o primeiro time fora do Z-4. Entre as duas equipes está o Sport, também com 15 pontos, mas com o saldo melhor do que o do Alviverde (-5 a -7).

Para o confronto desta segunda-feira, o técnico Vagner Mancini tem dois desfalques certos. Na lateral-esquerda, Alan Ruschel recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, na última rodada, e vai cumprir suspensão automática. O provável substituto é João Paulo, com Marlon sendo a outra opção para o setor disponível no elenco.

No ataque, Chrigor que está emprestado ao América justamente pelo Bragantino, está fora por força contratual. Autor do gol do Coelho em Chapecó, Rodolfo deverá ter nova chance entre os titulares.

Outras baixas, essas a mais tempo, são o lateral-direito Eduardo e os atacantes Ribamar e Yan Sasse, entregues ao departamento médico.

Principal contratação para a Série A, o atacante Berrío, ex-Flamengo, continua em trabalho de condicionamento físico e pode aparecer pela primeira vez na lista de relacionados.

Bragantino

Na quarta colocação, com 28 pontos, o Red Bull Bragantino chega embalado pela inédita classificação à semifinal da Copa Sul-Americana, conquistada na última terça, sobre o Rosário Central, da Argentina.

Entretanto, no Brasileirão, o Massa Bruta vem de derrota por 2 a 1 para o Juventude, em casa, no último sábado, quando atuou com uma equipe alternativa, priorizando a Sul-Americana.

Para encarar o Coelho, o técnico Maurício Barbieri – que teve rápida passagem pelo América em 2019 – não vai poder contar com o volante Raúl, que sofreu grave lesão no joelho direito no meio de semana e deve retornar aos gramados apenas na próxima temporada.

No ataque, Helinho recebeu o terceiro amarelo na última rodada e também está fora.

Também no departamento médico está o atacante Bruno Tubarão, em recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Outra provável ausência é o zagueiro Léo Ortiz, que teve o diagnóstico da Covid-19 divulgado pelo clube paulista no último dia 13. Como o protocolo da CBF para a doença exige no mínimo dez dias de afastamento do contaminado antes de retomar as atividades, o prazo para Ortiz estar à disposição no Independência é muito curto.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Ramon e João Paulo; Alê, Ademir e Felipe Azevedo; Rodolfo e Fabrício Daniel.

Técnico: Vagner Mancini

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Ytalo e Cuello.

Técnico: Maurício Barbieri

DATA: 23 de agosto de 2021 (segunda-feira)

HORÁRIO: 20h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Traci (FIFA), auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Helton Nunes. Trio de Santa Catarina

VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA), do Paraná

TRANSMISSÃO: Premiere