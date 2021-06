América e Corinthians se enfrentam neste domingo (6), às 16h, no Independência, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em busca da reabilitação. O Coelho não faz gol há quatro jogos, perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Atlético, estreou na competição sendo derrotado pelo o Athletico-PR (1 a 0), no último domingo (30) e na última quarta-feira (2) ficou no 0 a 0 com o Criciúma, também no Gigante do Horto. O Timão vem de duas derrotas seguidas para o Atlético-GO, dentro de casa, pelo Brasileirão (1 a 0) e Copa do Brasil (2 a 0).

A grande dúvida do técnico Lisca, do América, é na lateral esquerda, onde ele tem três opções. Marlon foi titular nas últimas partidas, mas agora tem a concorrência do antigo dono da posição João Paulo, recuperado de lesão muscular, e de Alan Ruschel, que chegou emprestado pelo Cruzeiro até o final da temporada.

Matheus Cavichioli tem a missão de parar o ataque do Corinthians no próximo domingo, no Independência

No ataque, Ademir e Bruno Nazário seguem disputando um lugar no quadrado que tem o meia Alê e os atacantes Felipe Azevedo e Rodolfo garantidos. Este último vive momento de pressão, pois perdeu um pênalti na partida de volta da decisão do Estadual, contra o Atlético, em 22 de maio, no Mineirão, e na última quarta-feira voltou a desperdiçar uma cobrança diante do Criciúma.

Dúvidas

No Corinthians, o técnico Sylvinho, ex-jogador do clube, também tem duas dúvidas. No meio, entre Camacho e Ramiro, pois o primeiro interessa ao Santos e a negociação pode tirá-lo do confronto no Independência.

No ataque, o garoto Léo Natel disputa vaga com Jô, que fez história no Gigante do Horto vestindo a camisa do Atlético, entre 2012 e 2014.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann Anderson e Marlon (Alan Ruschel ou João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir (Bruno Nazário), Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca

CORINTHIANS

Cássio; Fágner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Camacho (Ramiro) e Luan; Mateus Vital, Gustavo Mosquito e Jô (Léo Natel). Técnico: Sylvinho

DATA: 6 de junho de 2021

HORÁRIO: 16H

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

TRANSMISSÃO: Globo, Premiere e SporTV