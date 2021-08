América e Fluminense entram em campo neste domingo (8), às 16h, no Independência, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Do lado do Coelho, 18º colocado, com 11 pontos, a expectativa é de que o técnico Vagner Mancini repita o time que empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO na última rodada.

A principal dúvida é no ataque, com Fabrício Daniel, Chrigor e Rodolfo disputando uma vaga ao lado da dupla Ademir e Felipe Azevedo.

Sem desfalques por suspensão, o Alviverde segue sem poder contar com o lateral-esquerdo Marlon, com o lateral-direito Eduardo, e com os atacantes Ribamar e Yan Sasse, todos no departamento médico.

As novidades podem ser as presenças do meia-atacante Bruno Nazário e o do atacante Berrío no banco de reservas. O primeiro, recuperado de lesão, e o colombiano regularizado junto à CBF, mas há um longo período sem atuar.

Fluminense

Apesar da proximidade com o confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, marcado para a próxima quinta-feira, no Maracanã, a expectativa é de que o Fluminense encare o América com o que tem de melhor à disposição.

Ainda sem contar com o zagueiro Nino, à serviço da seleção olímpica, o técnico Roger Machado deverá manter o experiente Manoel ao lado de Luccas Claro na zaga.

As baixas ficam por conta do volante Hudson, em recuperação de cirurgia no joelho direito, e dos atacantes Caio Paulista, diagnosticado com a Covid-19, e Bobadilla, com uma lesão na coxa direita.

Com 17 pontos, e um jogo a menos do que a maioria dos demais times do campeonato, o Flu ocupa a 12ª colocação na tabela.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Eduardo Bauermann, Ramon e Ricardo Silva; Patric, Juninho Valoura, Alê e Alan Ruschel; Ademir, Fabrício Daniel (Chrigor ou Rodolfo) e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. Técnico: Roger Machado

DATA: 8 de agosto de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira. Trio da Bahia

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

TRANSMISSÃO: Premiere