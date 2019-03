A última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro vale muito para América e Guarani. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Independência, com objetivos distintos no encerramento da etapa inicial do torneio.

Na terceira colocação, com 21 pontos, o Coelho busca a vice-liderança, para ter o direito de decidir em casa, e jogar por dois resultados iguais em uma eventual semifinal.

Para isso, a equipe alviverde precisa vencer e torcer para que o Cruzeiro, que tem um ponto a mais na tabela, não some os três pontos no duelo com a Caldense, no Mineirão.

Caso empate com o Bugre, o time comandado pelo técnico Givanildo Oliveira precisa que a Raposa seja derrotada.

Sobre o time que deve iniciar jogando contra o Guarani, o experiente comandante americano deve fazer apenas uma alteração em relação a última partida.

Expulso na derrota por 3 a 2 para o Atlético, no último domingo, o meia Matheusinho cumpre suspensão.

Para substituir a jovem revelação americana, Givanildo tem as opções dos atacantes Neto Berola e França. Nesse caso, Marcelo Toscano, que vem atuando pelas beiradas do campo atuaria mais centralizado.

Guarani

Na 10ª colocação, com nove pontos, o Guarani precisa vencer o América para evitar o rebaixamento sem depender de outros resultados.

Caso empate, o Bugre teria que torcer para que a URT, que tem sete pontos, não vença o já rebaixado o Tupi, por três gols de diferença, em Patos de Minas.

Se perder para o Coelho, o time de Divinópolis precisa que a URT não some os três pontos para não ser rebaixado ao Módulo II do Mineiro.

Entretanto, apesar do risco de queda, o Guarani nutre uma remota chance de classificação para a próxima fase do Estadual. Para avançar às quartas de final, a equipe de Divinópolis precisa vencer e torcer por tropeço do Tombense e perda de pontos de Villa Nova ou Tupynambás.

Em relação ao time titular, o técnico Gian Rodrigues poderá repetir a escalação que empatou com a Tombense, no último sábado, no Farião, em Divinópolis. O meia Magalhães, que também atua como lateral esquerdo, volta de suspensão, e também fica à disposição.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Fernando Leal; Leandro Silva, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Marcelo Toscano; Felipe Azevedo, Neto Berola (França) e Júnior Viçosa. Técnico: Givanildo Oliveira

GUARANI

Leandro; Rodrigo, Paulão, Elder e Vitão; Yuri, Alemão, Ewerton Maradona e Paulo Morais; Diego Silva e Pedrinho. Técnico: Gian Rodrigues

HORÁRIO: 21H30

LOCAL: Independência (Belo Horizonte)

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Leonardo Henrique Ferreira e Pedro Araújo Dias Cotta

TRANSMISSÃO: Premiere.