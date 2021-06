Promovidos à Série A do Campeonato Brasileiro para esta temporada, América e Juventude se enfrentam pela 6ª rodada da competição, nesta quinta-feira (24), às 16h, no Independência.

Em busca da primeira vitória no torneio, o Coelho não vai poder contar com o atacante Ademir, que teve constatada uma lesão muscular na coxa direita. O mais cotado para assumir a vaga do Fumacinha é Felipe Azevedo.

No gol, Matheus Cavichioli segue afastado em decorrência da Covid-19, e Jori deve ser mantido.

Na lateral esquerda, João Paulo, provavelmente, será titular novamente - Marlon tratando lesão no joelho esquerdo.

Já meio-campo, com Zé Ricardo ainda em recuperação de lesão muscular, a tendência é de que Ramon permaneça, compondo o setor ao lado de Juninho, Alê e Geovane.

Na defesa, Lucas Kal, de volta ao clube, pode aparecer na vaga de Anderson - que falhou no segundo gol do Palmeiras, no revés por 2 a 1, no último domingo, no Allianz Parque.

Outra novidade estará no banco de reservas. Anunciado na semana passada como substituto de Lisca, o técnico Vagner Mancini vai comandar o Alviverde pela primeira vez nesta quinta.

Com apenas um ponto em cinco jogos, o América ocupa a 19ª posição, e busca o triunfo para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Juventude

Embalado pela primeira vitória no torneio, diante do Sport, na última rodada, o Juventude chega para encarar o Coelho sem o volante Guilherme Castilho, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O provável substituto deve ser Matheus Jesus, acionado no decorrer do duelo com o time pernambucano.

Essa deve ser a única mudança em relação ao time que iniciou jogando na última rodada.

Com uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-esquerdo Alyson segue no departamento médico.

Em processo de transição do departamento médico para a preparação física desde a semana passada, o atacante Roberson pode reaparecer como opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Jori; Eduardo, Anderson Jesus (Lucas Kal), Eduardo Bauermann e João Paulo; Ramon, Juninho, Geovane e Alê, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Vagner Mancini

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Boia, Chico e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 14 de junho de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Lilian da Silva Fernandes Bruno. Trio do Rio de Janeiro

VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere