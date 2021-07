Depois de sair da zona de rebaixamento da Série A na última quarta-feira (30), com a vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, no Estádio do Pituaçu, em Salvador, o América busca agora sua primeira vitória como mandante neste Campeonato Brasileiro diante do Santos, às 19h deste sábado (3), no Independência, em confronto válido pela nona rodada da competição.

Satisfeito com o rendimento do time, que chegou a abrir 4 a 1 no placar, que foi apertado por causa de dois gols do Bahia, ambos do centroavante Gilberto, já nos acréscimos do segundo tempo, o técnico Vágner Mancini deve mandar a campo no Gigante do Horto o mesmo time que começou a partida diante do tricolor baiano.

O atacante Rodolfo vem formando dupla de dois centroavantes com Ribamar no América de Vágner Mancini

Com isso, o volante Juninho e o meia Alê, até pouco tempo titulares absolutos da equipe americana, seguem o banco de reservas. A lateral esquerda, um dos problemas do Coelho na temporada, deve seguir com João Paulo, que começou o ano como titular, mas tinha perdido a posição por causa de seguidas contusões.

Ausências

No Santos, o técnico Fernando Diniz não terá o centroavante Kaio Jorge, que tem desgaste muscular mas também pode assinar pré-contrato com qualquer clube, fato que colabora para deixa-lo de fora do jogo contra o América. Marcos Leonardo entra em seu lugar.

Outra ausência será o zagueiro Luan Peres, que está sendo negociado com o Olympique de Marselha, da França, comandado pelo argentino Jorge Sampaoli. Ele nem vem a Belo Horizonte e Kaiky e Danilo Boza disputam a sua vaga.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli, Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Marcelo Toscano, Felipe Azevdo, Ribamar e Rodolfo. Técncio: Vágner Mancini

SANTOS

João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky (Danilo Boza) e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz

DATA: 3 de julho de 2021

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

HORÁRIO: 19H

MOTIVO: 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira, todos de Alagoas

VAR: Flávio Gomes Barroca (RN)

TRANSMISSÃO: Premiere