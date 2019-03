Pela recuperação. O América entra em campo, nesse sábado (8), às 21h30, no Independência, para enfrentar o Tupynambás, tentando retomar o bom momento na temporada.

Na semana passada, o Coelho foi eliminado na Copa do Brasil pelo Juventude, naquela que foi a primeira derrota da equipe no ano.

O foco agora é o Campeonato Mineiro. Na segunda colocação na tabela de classificação, com 18 pontos – um a menos que o líder Atlético – o time comcnadado pelo técnico Givanildo Oliveira busca a vitória para se manter vivo na briga pela liderança na primeira fase, o que lhe daria vantagens nas fases de mata a mata.

Para o duelo com o time de Juiz de Fora, Givanildo terá o desfalque do volante Zé Ricardo, que cumpre suspensão automática, e deverá ser substituído por Christian.

A dúvida fica por conta do lateral-direito Leandro Silva, que se recupera de luxação no ombro esquerdo, e tem presença incerto no confronto desse sábado. Caso Leandro seja vetado, as opções são os jovens Ronaldo e Ynaiã, que também atuam na posição.

O restante do time deverá ter a mesma base que vem atuando no estadual.

Tupynambás

Na quinta colocação, com 11 pontos, o Tuynambás vem embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, na última rodada, e busca os três pontos para encaminhar a classificação à próxima fase.

Para o duelo com o Coelho, o técnico Felipe Surian não poderá contar com o zagueiro Marcelinho, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita e com o lateral-esquerdo Lucas Hipólito, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e fica de fora da partida contra o Coelho.

Na zaga, o escolhido dever ser Adriano, já na ala esquerda, a tendência é de que Anderson assuma a posição.

No ataque, Surian ainda não revelou quem deverá compor o trio ofensivo ao lado de Matheus Pimenta e Núbio Flávio. O experiente Ademilson, de 44 anos, e Igor Soares, que se recuperou recentemente de entorse no tornozelo disputam um lugar no time titular.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Fernando Leal; Leandro Silva (Ronaldo), Paulão, Diego Jussani e Paulão e João Paulo; Christian, Juninho e Matheusinho; Felipe Azevedo, Júnior Viçosa e Marcelo Toscano.

Técnico: Givanildo Oliveira

TUPYNAMBÁS

Renan Rinaldi; Paulinho, Adriano, Felipe Gregory e Anderson; Marcel, Léo Salino e Leandro Salino; Matheus Pimenta, Núbio Flávio e Ademilson (Igor Soares).

Técnico: Felipe Surian

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Independência (Belo Horizonte)

MOTIVO: 9ª rodada do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marconi Helberth Vieira

TRANSMISSÃO: Premiere