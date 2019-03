Cruzeiro e América se enfrentando numa semifinal de Campeonato Mineiro, com vantagem celeste de dois resultados iguais pela melhor campanha na primeira fase. Não é novidade considerando a atual década: será a quarta vez que acontece e, curiosamente, com retrospecto favorável ao Coelho, que levou a melhor em 2012 e 2016 – a Raposa eliminou o rival em 2017.

E dois tabus cercam a primeira metade do “jogo de 180 minutos”, neste domingo, às 16h, no Independência. O dono da casa não consegue vencer um clássico desde o 2 a 1 sobre o Atlético na decisão de 2016. Já o visitante, na década, não conseguiu vencer o rival no Horto num duelo pelas semifinais (há dois anos, empatou sem gols, para garantir a classificação no Mineirão).

Mesmo com a pesada sequência de jogos – quarta-feira será a vez de enfrentar o Emelec, em Guaiaquil, Equador, pela Libertadores –, o técnico Mano Menezes deixou claro que não pretende poupar jogadores, a não ser em casos de necessidade. O que deve tirar do clássico Edílson, dando nova chance ao colombiano Orejuela; e Rodriguinho, com desconforto lombar.

“O certo é que o primeiro jogo vai influenciar o segundo. O que ocorrer no Independência vai se completar no Mineirão. Mas temos boas experiências em mata-mata, ano passado foi assim. E vamos buscar a vitória, temos capacidade e vamos fazer isso. Estamos no caminho certo, mas futebol é futebol e temos de confirmar na hora que a onça bebe água. E agora é a hora de a onça beber água”, avaliou o técnico Mano Menezes.

Juventude

Do outro lado, Givanildo Oliveira leva dúvidas e deve renovar a aposta em jogadores da base para substituir os mais experientes. Caso de Ronaldo, na lateral direita, na vaga do contundido Leandro Silva. No meio, Juninho é dúvida e Christian pode atuar, mesmo caso de João Paulo, que pode dar espaço a Sávio na esquerda.

Antes do coletivo de sexta-feira, os jogadores se reuniram separadamente no CT Lanna Drummond, fazendo um pacto pela classificação. O caminho foi explicado pelo atacante Júnior Viçosa.

“Temos que pensar que são dois jogos. Não podemos querer resolver tudo só na primeira partida, já que sabemos que tem a volta ainda. Se quisermos passar de fase, temos, sim, que reverter a vantagem que o adversário possui, mas é preciso ter cautela e inteligência para que no segundo jogo nós cheguemos vivos e fortes para buscar o nosso objetivo”, reforça o jogador.