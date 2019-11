Antes do jogo desta segunda-feira (2) contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, a torcida cruzeirense estará ligada na televisão para acompanhar o jogo entre Ceará e Athletico-PR, neste sábado (30). Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Vozão se tornou o principal concorrente da Raposa na luta pela permanência na Série A.

No Castelão, o Ceará encara a equipe com a segunda maior invencibilidade do Brasileirão, ficando atrás só do campeão Flamengo. O Furacão não sai de campo sem somar nenhum ponto há 10 partidas, quando perdeu justamente para o rubro-negro carioca. Essa foi a única derrota do Atlhetico-PR no returno.

No entanto, a equipe paranaense não vai contar com todos os seus principais atletas. Somando suspensos, poupados e lesionados, nove atletas do Furacão não enfrentarão o Ceará neste sábado.

Do outro lado, a partida marcará a estreia do técnico Argel Fucks no comando do Ceará. O treinador deixou o CSA após a vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão.

Confira as prováveis escalações das duas equipes

Ceará: Diogo Silva; Cristovam, Luiz Otávio, Valdo e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Pedro Ken (Leandro Carvalho), Chico e Felipe; Thiago Galhardo. Técnico: Argel.

Athletico-PR Santos; Madson, Thiago Heleno, Bambu, Abner Vinícius; Camacho, Léo Cittadini (Erick), Thonny Anderson; Vitinho, Rony e Marco Ruben.

DATA: 30 de novembro de 2019

LOCAL: Castelão

MOTIVO: 36ª rodada da série a do campeonato brasileiro

ARBITRAGEM: Mario Aparecido de Souza, da Paraíba, auxiliado por Neuza Back e Daniel Marques, ambos de São Paulo.

VAR: José Claúdio Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Esporte Interativo