Com uma sequência de oito jogos sem derrota o Cruzeiro tentará surpreender o Athletico-PR fora de casa na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo de opostos, já que a Raposa luta contra o rebaixamento e o Furacão briga para terminar a competição entre os seis melhores do torneio, os clubes chegam diferentes em outro quesito também: o comando técnico.

Nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Arena da Baixada, o técnico Abel Braga, que fará sua décima partida à frente do Cruzeiro, enfrentará o Furacão que, provavelmente, será comandado por um técnico interino.

Tiago Nunes aceitou a proposta do Corinthians e trocará o CT do Caju, em Curitiba, pelo CT Joaquim Grava, em São Paulo. Apesar de só comandar oficialmente o Timão em 2020, Nunes já deixa o seu cargo no Furacão.

Ainda não se sabe quem será o substituto de Tiago Nunes contra o Cruzeiro e na sequência da temporada.

O Cruzeiro luta incansavelmente contra o rebaixamento e está na 16ª colocação com 33 pontos. Enquanto isso o Athletico-PR está na briga por uma vaga no G-6, na sexta colocação com 46 pontos.

Mesmo se terminar fora do pelotão dos seis melhores no Campeonato Brasileiro o time paranaense já está garantido na Libertadores do ano que vem, uma vez que venceu a Copa do Brasil de 2019.

Desfalques e substitutos no Cruzeiro

No Cruzeiro o técnico Abel Braga tem dois problemas certos: o atacante Fred e o lateral-direito Orejuela. Os dois estão suspensos e por isso serão substituídos por Edílson e Sassá.

Edílson é o substituto imediato, enquanto Sassá já foi confirmado no time titular na entrevista coletiva de Abel Braga logo após o 1 a 1 com o Bahia, no Mineirão, na 30ª rodada do Brasileirão.

Thiago Neves não viajou para Curitiba e será substituído por Robinho. Marquinhos Gabriel e David serão mantidos na trinca ofensiva.

Na zaga, Fabrício Bruno fica à disposição após cumprir suspensão automática contra o Bahia. O indicativo é que ele retome sua cndição de titular ao lado do garoto Cacá. Dessa forma, Léo, que voltou após se recuperar de uma fratura na clavícula, ficaria no banco de reservas.

Egídio deve recuperar sua vaga também no 11 incial. Dodô foi titular contra o Bahia, mas há possibilidade de que o camisa 18 fique na reserva.

Pedro Rocha já voltou a treinar com bola, mas ainda segue fora dos planos, pelo menos para essa partida em Curitiba. Atacante pode ser surpresa na lista de relacionados para o clássico com o Atlético, no próximo domingo.

Desfalques e substitutos no Athletico

Um dos mais badalados do elenco atleticano, o lateral-esquerdo Adriano está fora do jogo desta quarta. Com uma lesão na coxa o jogador será substituído por Márcio Azevedo, reserva imediato.

No meio-campo o volante Wellington volta a ter condição de jogo após cumprir suspensão contra o CSA. Dessa forma, Camacho, titular contra os alagoanos, pode retomar sua condição de reserva, mesmo tendo feito um bom jogo no fim de semana passado.

Léo Cittadini é dúvida por causa de uma inflamação no ligamento colateral medial do joelho. A expectativa é que o volante ficasse disponível já para o confronto desta quarta, mas não existe a garantia de que ele fique 100% até lá. Sendo assim o ex-cruzeirense Thonny Anderson fica de prontidão, já que ele foi titular no último jogo, contra o CSA.

Outro ex-cruzeirense que não joga e com isso diminui a chance de a "lei do ex" entrar em ação é Jonathan. O lateral-direito revelado na Toca da Raposa não atua esde a derrota por 2 a 0 para o Grêmio,na semifinal da Copa do Brasil, em 14 de agosto. Ele trata de um edema no joelho. Madson segue no 11 inicial.

Na zaga outra baixa é Lucas Halter. Ele está fora do time desde a 22ª rodada por causa de problemas na coxa.

ATHLETICO-PR X CRUZEIRO

Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Data: 06/11/2019

Horário: 21h30

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo, todos de São Paulo.

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: TV Globo, Globoesporte.com

ATHLETICO-PR - Santos; Madson (Khellven), Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington (Camacho), Bruno Guimarães, Léo Cittadini (Thonny Anderson); Nikão, Rony e Marco Ruben. Técnico: Eduardo Barros e Rogério Corrêa

CRUZEIRO - Fábio; Edilson, Fabrício Bruno, Cacá, Léo e Egídio; Henrique, Éderson (Jadson); Marquinhos Gabriel, Robinho e David; Sassá. Técnico: Abel Braga