O Flamengo encara o Athletico-PR neste domingo (24), às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba, buscando a terceira vitória consecutiva na briga pela liderança da Série A depois de dois bons jogos no Centro-Oeste, quando fez 3 a 0 no Goiás, na Serrinha, em Goiânia, na última segunda-feira (18), e 2 a 0 no Palmeiras, na última quinta-feira (21), no Mané Garrincha, em Brasília.

Arrascaeta será o responsável pela armação do jogo do Flamengo na partida diante do Athletico-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, pela 32ª rodada da Série A

O Furacão, que chegou a frequentar a zona de rebaixamento, se recuperou na competição, ocupa a 12ª colocação e entra em campo pressionado, pois não vence há três rodadas e mais uma partida sem conquistar os três pontos praticamente afasta o time da briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, mesmo com o Brasileirão tendo um G-7 ou G-8, dependendo das decisões das Copas Libertadores e do Brasil.

Problemas

Para a partida em Curitiba, a lista de desfalques do técnico Rogério Ceni, do Flamengo, é considerável. Ele já não contava com o goleiro Diego Alves, machucado, e na vitória sobre o Palmeiras perder o zagueiro Rodrigo Caio, principal peça do seu setor defensivo, e o atacante Bruno Henrique.

O primeiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita ainda no primeiro tempo e Gustavo Henrique, que entrou em seu lugar no Mané Garrincha, deve seguir na equipe, formando dupla com o volante William Arão, que foi improvisado na zaga.

Isso provoca um meio-de-campo formado por Gérson e Diego, com menor poder de marcação, mas muito mais criatividade, pelas características dos dois jogadores.

No ataque, Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vitinho deve ser o seu substituto.

Retornos

No Athletico-PR, o lateral-esquerdo Abner e o meia-atacante Nikão, que ficaram de fora do time na derrota por 1 a 0 para o Bahia, na última quarta-feira (20), em Salvador, por lesão, devem retornar.

A FICHA DO JOGO

ATHLETICO-PR

Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner (Zé Ivaldo); Alvarado (Richard), Christian, Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão (Vitinho) e Kayzer. Técnico: Paulo Autuori

FLAMENGO

Hugo, Isla, Gustavo Henrique, William Arão e Filipe Luís; Diego e Gérson; Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho; Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

DATA: 24 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Arena da Baixada

CIDADE: Curitiba

MOTIVO: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Globo