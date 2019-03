Apesar de a temporada 2019 ter se iniciado há apenas dois meses, o Atlético já vive um momento de imensa pressão por causa do péssimo início na fase de grupos da Copa Libertadores. E este é o enredo do clássico que o time de Levir Culpi disputa com o América, neste domingo (17), às 16h, no Mineirão, na partida que encerra a penúltima rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro.

O confronto é decisivo em relação ao primeiro lugar da etapa, que será garantido matematicamente pelo Atlético, que é o mandante, com uma vitória.

O empate mantém o Galo na primeira colocação, mas se o Cruzeiro vencer o Tupi, neste sábado (16), em Juiz de Fora, a equipe de Levir Culpi entrará na última rodada, na próxima quarta-feira (20), quando vai à Zona da Mata enfrentar o Tupynambás, precisando dos três pontos para não correr o risco de ser ultrapassado por americanos e cruzeirenses.

O América joga o clássico deste domingo com a chance de retomar a liderança do Campeonato Mineiro, que foi perdida na sétima rodada, há exatamente um mês, quando empatou o clássico contra o Cruzeiro, no Independência, por 0 a 0, um dia depois de o time reserva do Atlético ter feito 2 a 0 no Tupi também no Horto.

Se a Raposa vencer o Tupi neste sábado, o Coelho entra no clássico pressionado, pois em caso de derrota deixa a vice-liderança, que pode ser perdida até com um empate, mas neste caso os cruzeirenses precisam vencer em Juiz de Fora por pelo menos três gols de diferença.

Dúvidas

Apontado como responsável maior pelo início desastroso do Atlético no Grupo E da Copa Libertadores, o técnico Levir Culpi tem o cargo em risco caso seu time seja derrotado pelo América neste domingo.

A tendência é que a utilização do volante Elias como meia pelo lado direito seja abandonada e o colombiano Chará volte a ser titular da equipe.

Uma opção importante que ele ganha é o atacante Maicon Bolt, que pode voltar a ser relacionado depois de quase um mês afastado do time por lesão muscular.

Mas dificilmente Bolt será titular, por causa das suas condições físicas.

Outra dúvida, com certeza, é entre Patric e Guga na lateral direita. O titular vem fazendo atuações ruins na Libertadores e o titular tem apresentado qualidade no time reserva, no Campeonato Mineiro.

As duas vagas de volantes são disputadas por Adilson, Zé Welison, Jair e Elias, praticamente em condições de igualdade.

Definido

No América, Givanildo de Oliveira conta com a volta do volante Zé Ricardo, que cumpriu suspensão na última rodada, e tem o time praticamente definido.

O atacante Neto Berola deve seguir no banco de reservas como opção de velocidade para o técnico Givanildo de Oliveira.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Victor; Patric (Guga); Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson (Zé Welison) e Jair; Elias (Chará), Cazares e Luan. Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

AMÉRICA

Fernando Leal; Leandro Silva, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Matheusinho, Marcelo Toscano e Felipe Azevedo; Júnior Viçosa. Técnico: Givanildo de Oliveira

DATA: 17 de março de 2019

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: 10ª rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Ricardo júnior de Souza

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere

VENDA ANTECIPADA DE INGRESSOS NESTE SÁBADO (16/3)

10 às 13h – Loja do Galo Sion

10 às 14h – Loja do Galo Savassi

10 às 16h – Loja do Galo Lourdes

10 às 17h – Bilheteria Ismênia do Independência, Labareda, Postinho Alaska, Vila Olímpica e Loja do Galo Betânia.

10 às 19h – Loja do Galo Betim Shopping Monte Carmo

10 às 21h – Lojas do Galo Minas Shopping e Shopping Del Rey