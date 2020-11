Almejando os 41 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, se manter na liderança isolada da competição mais importante do país, o Atlético volta a campo nesta quarta-feira (18) e encara o Athletico-PR, no Mineirão.

Para o duelo marcado para às 19h, no Gigante da Pampulha, o Galo não terá, mais uma vez, a presença do técnico Jorge Sampaoli; desta, por ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Assim como o argentino, o alvinegro também não poderá contar, pelo mesmo motivo, com o zagueiro Gabriel e toda comissão técnica.

Com esta baixa tão significativa, a expectativa é de que Diogo Alvez, analista de desempenho, assuma a função de comandar os jogadores na partida válida pela 6ª rodada.

Sem Savarino, Alonso e Alan Franco, todos servindo às respectivas seleções, os mineiros encaram um time desesperado. Na 17ª colocação, com 22 pontos, o Athletico precisa da vitória para respirar e seguir firme na fuga da degola.

Athletico-PR

O técnico Paulo Autuori não poderá contar com o atacante Carlos Eduardo, que apresentou edema na coxa; além dele, Márcio Azevedo (cirurgia no joelho), Jonathan, Lucho González e Vitinho estão entregues ao Departamento médico.

Ficha Técnica:

Atlético x Athletico-PR

Motivo: Jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 18/11/2020 (quarta-feira)

Local: Mineirão

Horário: 19h (de Brasília).

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires e Katiuscia Berger Mendonça (ES)0

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

ATLÉTICO: Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Matías Zaracho (Nathan); Vargas, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: a ver!

ATHLETICO-PR: Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

Transmissão: -