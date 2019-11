Se livrar de uma vez do fantasma da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. É com essa cabeça que o Atlético entra em campo neste domingo (24) para enfrentar o Athletico-PR, às 16h, no Mineirão.

E o técnico Vagner Mancini tem problemas significativos para escalar sua equipe, principalmente no setor defensivo. Suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos, Réver e Igor Rabello estão fora da partida e darão lugar à dupla formada por Iago Maidana e Leonardo Silva.

Outro que está suspenso é Jair. Um dos destaques do Galo na temporada, o volante retornou de lesão na última rodada, contra o Fluminense, e também recebeu o terceiro cartão amarelo. O Paraguaio Ramón Martínez, que volta a estar à disposição do técnico Vagner Mancini após servir a seleção de seu país, pode ser o escolhido para exercer a função. Outra opção (testada no treino desta quinta-feira) é o recuo de Vinícius para a posição.

Quem também está de volta após defenser sua selação é o venezuelano Rómulo Otero, que briga com Cazares por uma vaga na equipe titular do Galo neste domigo. Após entrar bem no segundo tempo contra o Fluminese, o equatoriano pode voltar a começar jogando uma partida pelo alvinegro.

Bom público

Segundo a última parcial divulgada pelo Atlético, na manhã desta quinta-feira, mais de 30 mil torcedores já garantiram suas entradas para a partida deste domingo, no Mineirão

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Cleiton; Patric, Leoanrdo Silva, Maidana e Fábio Santos; Zé Welison, Martínez, Luan, Cazares (Otero) e Marquinhos; Di Santo.

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira, Abner Vinícius; Wellington, Bruno Guimarães, Thonny Anderson; Nikão, Braian Romero e Marco Ruben. Técnico: Eduardo Barros

DATA: 24 de novembro de 2019

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Edina Alves Batista, auxiliada por Emerson Augusto de Carvalho e Bruno Salgado Rizo, todos de São Paulo

VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (RS)

TRANSMISSÃO: TV Globo

*Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões