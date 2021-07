O Atlético vai iniciar um mês repleto de partidas de caráter decisivo, como o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, as quartas da Libertadores e confrontos na busca pela liderança do Brasileirão. E o primeiro dessa série de “finais” será neste domingo (1), às 16h, contra o Athletico-PR, no Mineirão.

Para encerrar a 14ª rodada em primeiro lugar, o Alvinegro precisa superar o Furacão, contar com uma derrota do líder Palmeiras para o São Paulo, no clássico que acontece neste sábado (31), às 19h, no Morumbi, e tirar uma diferença de quatro gols de saldo em relação ao Porco (13 a 9).

Times

O técnico Cuca terá o retorno do zagueiro Nathan Silva, que ficou fora dos 2 a 0 sobre o Bahia, na última quarta-feira (28), porque não pode atuar pelo Galo na Copa do Brasil. Existe a possibilidade de o treinador poupar alguns atletas que vêm de uma sequência forte de partidas.

No Athletico-PR, Antônio Oliveira também pode preservar alguns jogadores, inclusive o ex-alvinegro Terans, e até mudar o esquema tático. De certeza, a ausência de Vitinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Alonso e Dodô (Réver); Allan, Tchê Tchê (Nathan), Zaracho e Nacho; Hulk e Savarino

Técnico: Cuca

ATHLETICO-PR

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Terans); Marcinho, Richard, Erick (Christian), Léo Cittadini e Nicolas; Nikão e Carlos Eduardo

Técnico: Antônio Oliveira

DATA: 1° de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Alex dos Santos, todos de Santa Catarina

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

TRANSMISSÃO: Globo