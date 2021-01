Semana cheia para trabalhar e apenas um desfalque certo. É assim que o técnico Jorge Sampaoli conseguiu a tranquilidade esperada para montar o Atlético que encara o xará goianiense, neste domingo (17), no Mineirão.

Buscando seguir na cola de São Paulo, líder com 56 pontos, e Internacional, vice-líder com 53, o Galo terá que vencer o Dragão, em casa, para seguir forte na briga pelo título nacional. Com 50 pontos conquistados, o alvinegro também secará os principais rivais pela briga do caneco. O Tricolor encara o Athletico-PR, em Curitiba, e o Colorado recebe o Fortaleza no Beira-Rio.

Sem o meia argentino Zaracho, com lesão muscular, Sampaoli deverá ter o retorno do goleiro Victor entre os relacionados. Terceiro goleiro, o "Santo do Horto" se recuperou das dores lombares e deve retornar ao banco.

A grande dúvida está no meio de campo. Jair pode voltar a ser titular. Com isso, Allan ou Alan Franco seriam suplentes na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atlético-GO

Com 36 pontos e na 12ª colocação, o Dragão terá algumas alterações para encarar o Galo em Minas Gerais. O técnico Marcelo Cabo terá o retorno do volante Marlon Freitas, que cumpriu suspensão na última rodada.

Sem Gustavo Ferrareis, que deixou o clube, o treinador rubro-negro tem algumas opções. Improvisar o atacante Janderson na função é uma delas.

Como Marlon Freitas retorna, Matheus Vargas, que atuou recuado diante do Bahia, pode ser adiantado para a armação, alteração que deslocaria Chico para a ponta esquerda. O atacante Roberson também pode entrar no time no lugar de Zé Roberto.

Outra dúvida de Cabo é na montagem da zaga. Gilvan e João Victor, antes titulares absolutos, disputam vaga com Oliveira.

Ficha Técnica:

Atlético x Atlético-GO

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Horário: 18h15

Local: Mineirão

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Helton Nunes, todos de Santa Catarina. VAR: José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo.

Atlético - Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno. Técnico: Sampaoli

Atlético-GO - Jean; Dudu, Éder, Oliveira (João Victor) e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Matheus Vargas (Janderson); Wellington Rato, Zé Roberto e Chico (Janderson). Técnico: Marcelo Cabo

Transmissão: Première e Sportv