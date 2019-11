Dois dos cinco piores times do returno da Série A do Campeonato Brasileiro buscando reabilitação na competição. Esse é o cenário do embate entre Bahia e Atlético, nesta quarta-feira (27), na Fonte Nova, em Salvador.

Quinta pior equipe do segundo turno do Brasileirão, o Galo ainda é ameaçado pelo fantasma do rebaixamento e ocupa a 13ª colocação na classificação geral. Do outro lado, o Tricolor de Aço, terceiro pior time do returno, já não corre mais risco de ter que disputar a Série B em 2020, mas o sonho de jogar a Copa Libertadores já se tornou algo distante por conta da queda de rendimento durante o campeonato.

Para a partida que pode garantir a permanência do Atlético na primeira divisão, Vagner Mancini poderá contar com o retorno de importantes peças, que não enfrentaram o Atlhetico-PR na última rodada. O treinador terá à dispoção a dupla de zaga titular, formada por Réver e Igor Rabello, que assim como o volante Jair, cumpriram suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos e viajam para a Bahia.

Os desfalques ficam por conta de José Welison , que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, e de Bruninho, que sente dores no quadril e não embarcou com a delegação para a Salvador. Outro que não está com a equipe é o atacante Chará. Recuperado do estiramento sofrido na coxa direita, o colombiano ainda não será utilizado por Vagner Mancini.

Do lado do Bahia, o técnico Roger Machado não poderá escalar o lateral-direito João Pedro e o meio-campista Guerra, suspensos. Nino Paraíba, titular durante boa parte do campeonato deve herdar a posição e voltar a ser o dono do lado direito do time baiano.

Prováveis escalações das duas equipes para a partida desta quarta-feira

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Wanderson, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo (Lucca); Élber, Gilberto e Arthur Caike Técnico: Roger Machado

Atlético: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Jair e Martínez (Otero); Luan, Cazares e Marquinhos; Di Santo Técnico: Vagner Mancini

DATA: 27 de novembro de 2019

LOCAL: Fonte Nova

CIDADE: Salvador

MOTIVO: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Thiago Duarte Peixoto, auxiliado por Daniel Luís Marques e Daniel Paulo Zioli, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere

*Hugo Lobão sob supervisão de Henrique André