Terceiro colocado do Brasileirão, com 61 pontos, o Atlético recebe o Bahia, dono do 16° lugar, com 37, no Mineirão, pela 36ª rodada, tendo a obrigação de levar a melhor sobre o adversário para manter viva a chance – atualmente de 4,3%, segundo o Probabilidades no Futebol – de ser campeão. (Confira as escalações mais abaixo)

Vindo de dois jogos fora de casa sem ganhar – a derrota por 1 a 0 para o Goiás e o empate em 0 a 0 com o Fluminense –, o Galo tenta voltar a balançar as redes e, consequentemente, vencer para tentar colar no líder Internacional (66 pontos) e o vice Flamengo (65), que só entram em campo no domingo (14), às 16h, contra Vasco, em São Januário, e Corinthians, no Maracanã, respectivamente.

Para o duelo com o Tricolor Baiano, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Allan, por conta do terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá o retorno de Jair, após o volante cumprir suspensão ante o Flu.

No ataque, fica a dúvida se Sampaoli voltará a utilizar o trio Sasha, Vargas e Savarino. Marrony e Tardelli correm por fora na briga por um lugar no setor.

Bahia

Já o Bahia espera surpreender jogando no Mineirão, já que precisa de um resultado positivo para se manter fora do Z-4; o Vasco, adversário direto nessa luta, também tem 37 pontos, mas menos triunfos (dez a nove).

O treinador Dado Cavalcanti terá os desfalques de Índio Ramírez, lesionado, Daniel, suspenso, e Thiago e Edson, com Covid-19. De positivo, conta com o retorno do goleiro Matheus Claus, livre de lesão.

Volante Jair volta de suspensão para enfrentar o Bahia, neste sábado, no Mineirão

ATLÉTICO X BAHIA

Motivo: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/2/2021 (sábado)

Horário: 19h

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Raphael Claus (SP), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli, todos paulistas

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Alonso e Arana; Jair, Alan Franco (Nathan) e Hyoran; Savarino, Sasha (Marrony) e Vargas (Tardelli)

Técnico: Jorge Sampaoli

BAHIA

Matheus Claus; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Zeca (Juninho Capixaba); Gregore, Ronaldo e Ramon; Rossi, Gabriel Novaes e Gilberto

Técnico: Dado Cavalcanti