Com cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Atlético vai tentar manter o embalo na competição neste domingo (25), quando vai enfrentar o Bahia, às 11h, no Mineirão, pela 13ª rodada.

Para o confronto com o Tricolor da Boa Terra, o técnico Cuca vai poder repetir a mesma escalação do duelo com o Boca Juniors, da Argentina, na última terça, em que o Galo conseguiu a classificação às quartas de final da Copa Libertadores na disputa de pênaltis.

A novidade é retorno do zagueiro Igor Rabello, que cumpriu suspensão na última rodada do principal torneio do país. Entretanto, a tendência é de que o comandante alvinegro mantenha a dupla de zaga com Nathan Silva e Junior Alonso.

Quem também pode reaparecer na lista de relacionados é o lateral-direito Guga, de volta, após um período afastado por ter participado de um evento com aglomeração na semana passada.

Por outro lado, os atacantes Keno e Marrony seguem na fisioterapia e dificilmente vão encarar o Bahia.

Em tratamento de uma luxação no ombro direito, o volante Jair é dúvida para o confronto deste domingo.

Estão fora o atacante Eduardo Vargas, com a Covid-19, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, com a seleção olímpica.

Outra baixa, essa ainda por um período longo, é o goleiro Rafael, em recuperação de uma cirurgia no ombro direito, realizada em maio.

Com 25 pontos, o Atlético é o vice-líder do Brasileirão, com três pontos a menos do que o Palmeiras.

Bahia

Oitavo colocado na tabela, com 17 pontos, o Bahia vem de duas derrotas consecutivas no campeonato.

Para tentar a reabilitação, o técnico Dado Cavalcanti vai ter o retorno de Jonas, suspenso na última rodada. Caso o volante volte ao onze inicial, a tendência é de que Matheus Galdezani, ex-jogador do Galo, perca o lugar no time.

No ataque, Maycon Douglas pode ganhar uma vaga ao lado de Rossi e Gilberto, desbancando Thonny Anderson.

A ausência vai ficar por conta do volante Edson, normalmente suplente, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Após duelarem neste domingo pelo Brasileirão, Atlético e Bahia tem novo encontro marcado na próxima quarta (28), Dessa vez, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, marcado para às 21h30, novamente no Gigante da Pampulha.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Zaracho; Nacho, Savarino e Hulk.

Técnico: Cuca

BAHIA

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Germán Conti, Ligger e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Jonas (Matheus Galdezani) e Rodriguinho; Thonny Anderson (Maycon Douglas), Rossi e Gilberto.

Técnico: Dado Cavalcanti

DATA: 25 de julho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 11h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Antonio Dib Moraes de Sousa, auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva, todos do Piauí

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere