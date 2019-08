O foco do Galo está claramente voltado para a Copa Sul-Americana. Mais uma prova da preferência do clube pela competição internacional será a escalação com a qual a equipe entrará em campo na manhã deste sábado (24), contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Pensando na partida desta terça-feira (27) contra o La Equidad, o técnico Rodrigo Santana utilizará apenas dois titulares contra a equipe da Boa Terra. Daquele que é considerado o time ideal na cabeça do técnico do Galo, apenas o goleiro Cleiton e o zagueiro Igor Rabello devem ser utilizados neste sábado.

Com isso, nomes como Lucas Hernández e Ramón Martínez, que chegaram ao clube há pouco tempo, ganharão a oportunidade de serem titulares mais uma vez. Sem começar uma partida há mais de um mês, Luan também deve aparecer entre os 11 iniciais.

Outra novidade para o jogo deve ser a presença do argentino Franco Di Santo no banco de reservas. O atacante, que ainda não foi relacionado desde que chegou ao clube, pode fazer sua estreia com a camisa do Galo no decorrer da partida.