Atlético e Boca Juniors começam a decidir, nesta terça-feira (13), às 19h15, em La Bombonera, uma das vagas às quartas de final da Libertadores. Enquanto o Galo vem de uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, os argentinos não jogam desde o fim de maio. Por isso, há uma grande expectativa sobre os 11 iniciais do técnico Miguel Angel Russo.

Já pelo lado do Galo, a grande espera é por Nacho. Correndo contra o tempo para se recuperar de um estiramento na coxa esquerda, o maestro do Galo, que em tantos outros momentos decidiu para o River contra o próprio Boca, tem chances pequenas de desfilar por La Bombonera.

Boca Juniors

De acordo com as escalações publicadas pela imprensa argentina, muitas mudanças devem ocorrer na equipe do Boca, que entrou em campo pela última vez no dia 31 de maio, contra o Racing, em jogo válido pela Copa da Argentina. Além de trocas por opção, alguns jogadores deixaram a equipe, como os casos de Carlos Tevez e Nicolas Capaldo. Do último jogo para cá, apenas Rossi, Villa e Izquerdoz devem começar jogando.

Atlético

Sem Guilherme Arana, que já está concentrado com a seleção olímpica para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e tendo Nacho com poucas chances, o Atlético tem baixas significativas para a partida. Além do mais, o Galo perdeu de última hora, como opções, os meias Nathan e Alan Franco, que voltou recentemente da Copa América. Com Marrony e Keno no departamento médico, o lado esquerdo de ataque também fica desfalcado. A boa nova é a volta do lateral-esquerdo Dodô, recuperado de lesão, que poderá suprir a ausência de Arana contra os argentinos.

FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS

Rossi; Weigandt, Izquerdoz, Rojo, Sandez; Rolon, Medina, Gonzalez; Pavon, Briasco e Villa.

Técnico: Miguel Angel Russo

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Réver, Alonso, Dodô; Allan, Zaracho e Tchê Tchê; Hyoran (Nacho), Savarino e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 13 de julho (terça-feira)

HORÁRIO: 19h15

LOCAL: La Bombonera

CIDADE: Buenos Aires (Argentina)

MOTIVO: Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

ÁRBITRO: Andres Rojas (COL)

VAR: Derlis López (PAR)

TRANSMISSÃO: Fox Sports