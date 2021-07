Está chegando a hora. Atlético e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (20), às19h15, no Mineirão, para decidir quem avança às quartas de final da Libertadores em um confronto que está totalmente em aberto. Com o empate por 0 a 0 no jogo de ida, qualquer igualdade com gols dá a classificação ao Boca. Um novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis e qualquer um que vencer o jogo avança. Diante desse cenário, as duas equipes tiveram estratégias diferentes em seus campeonatos locais, mas devem seguir a mesma linha para o encontro no Gigante da Pampulha.

Atlético

Contra o Corinthians, no último sábado, o Atlético colocou em campo boa parte de seus titulares, poupando apenas aqueles que precisavam reforçar a recuperação do jogo passado contra os argentinos. Nacho, Rever e Savarino, que não atuaram contra o Corinthians, treinaram normalmente nesse domingo e devem jogar na terça. Jair deixou a Neoqímica Arena com uma luxação no ombro e é dúvida. Com Covid-19. Eduardo Vargas está fora, além de Marrony e Keno, que seguem no departamento médico. Já a entrada do lateral esquerdo Dodô desde o início tem tudo para ser a única novidade do time em relação ao jogo passado.

Boca Juniors

Já o Boca Juniors estreou no Campeonato Argentino com uma equipe totalmente alternativa visando o confronto contra o Galo. Cardona segue fora da equipe cumprindo isolamento. Briascos é dúvida por ter sentido um desgaste muscular, mas, ao que tudo indica, o técnico Miguel Russo, mandará a mesma equipe de semana passada a campo. Se Briascos não tiver condições, de fato, Zeballos deverá ser o substituto.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Réver (Alonso), Nathan Silva, Dodô; Allan, Tche Tche, Zaracho, Nacho; Savarino e Hulk.

Técnico: Cuca

BOCA JUNIORS

Rossi; Weigandt, Izquerdoz, Rojo, Sanchez; Gonzales, Rolón, Medina; Pavón, Briascos e Villa.

Técnico: Miguel Angel Russo.

DATA: 20 de julho (terça-feira)

HORÁRIO: 19h15

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: jogo da volta das oitavas de final da Libertadores

ÁRBITRO: Esteban Ostojich (Uruguai)

VAR: J. Bascuñan (Chile)

TRANSMISSÃO: Fox Sports