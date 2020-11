Completamente afetado pela Covid-19, o Atlético, mais uma vez, tentará se manter na liderança do Campeonato Brasileiro com dores de cabeça para o interino Leandro Zago, que substituiu o infectado Jorge Sampaoli. Após perder para o Athletico-PR, em casa, e empatar fora com o Ceará, o jovem treinador terá pela frente o vice-lanterna Botafogo, no Gigante da Pampulha.

O grande problema está no meio de campo. Sem Jair, Allan e Alan Franco, infectados, e Dylan Borrero, suspenso, Zago terá que, ou encontrar peças para improvisar, ou novamente recorrer à base.

Outro grande desfalque está na lateral-esquerda. Tiular absoluto, Arana levou o terceiro cartão amarelo contra o Vozão e também não poderá atuar nesta quarta-feira (25). O jogo está marcado para às 21h30 e será válido pela 23ª rodada da competição mais importante do país.

Botafogo

Vivendo a maior crise de sua história, o Botafogo vive na véspera do duelo em BH o clima pesado do processo que elegerá o novo presidente do clube, este que assumirá o rombo financeiro existente em General Severiano. Vice-lanterna, com apenas 20 pontos conquistados - o Galo tem 39 -, os cariocas chegam abalados à capital mineira.

Sem o técnico argentino Ramón Díaz, que passou por um processo cirúrgico, o time da Estrela Solitária seguirá sob comando do interino Emiliano Díaz (filho do comandante).

Para encarar o Atlético, os cariocas não terão o peruano Lecaros, o colombiano Angulo e Kelvin; os três por lesão. Gatito está suspenso por ter chutado o aparelho do VAR; Cícero está afastado por questões disciplinares.

O volante Zé Welisson, emprestado pelo Atlético, não pode atuar por questões contratuais.

Ficha Técnica:

Atlético x Botafogo

Data: 25 de novembro de 2020

Horário: 21h30

Local: Mineirão

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva e José Reinaldo Nascimento; todos do Distrito Federal. VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

­Atlético - Rafael; Talison, Igor Rabello, Bueno e Junior Alonso; Nathan, Calebe (Wesley) e Zaracho; Savarino, (Marrony), Sasha e Keno.

Botafogo - Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Eber Bessa e Kalou; Matheus Babi Técnico: Emiliano Díaz (auxiliar

Transmissão: Globo, Première, Sportv.