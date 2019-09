Os dois times que amargam as maiores sequências sem vitória no atual Campeonato Brasileiro neste momento, Atlético, que perdeu os últimos seis jogos pela competição, e Ceará, que não ganha há sete rodadas, se enfrentam neste domingo (29), às 19h, no Estádio Independência.

O confronto válido pela 22ª rodada aparece como decisivo para os dois treinadores. No Galo, Rodrigo Santana resistiu à eliminação nas semifinais da Copa Sul-Americana na última quinta-feira (26), com a derrota de 4 a 3 para o Colón, da Argentina, nos pênaltis, após vencer por 2 a 1 no tempo normal, mas dificilmente seguirá no cargo caso seu time tenha um resultado ruim diante dos cearenses.

No Ceará, Enderson Moreira também balança. E se a sequência sem vitória não for interrompida no Horto, ele pode deixar o comando técnico do Ceará.

Times

No Atlético, a única mudança em relação ao time que foi eliminado pelo Colón na última quinta-feira deve ser a entrada de Zé Welison no lugar de Jair, que voltou à equipe na partida contra os argentinos, mas voltou a sentir uma lesão muscular e está vetado. A outra opção para o seu lugar pode ser Nathan, com Elias sendo recuado.

O centroavante Di Santo será mantido no comando do ataque, pois vem de bons jogos na função e inclusive marcou um gol na última quinta-feira.

No Ceará, o técnico Enderson Moreira promove mudanças na equipe em relação ao empate sem gols com o Cruzeiro na última quarta-feira (25). Na defesa, o lateral-esquerdo Thiago Carleto dá lugar a João Lucas. No meio, Felipe Silva sai para a entrada de Lima.

As maiores mudanças acontecem no ataque. Bergson, que foi muito mal contra o Cruzeiro, será barrado para a volta de Felippe Cardoso, que formará dupla com Mateus Gonçalves, que entra na vaga de Leandro Carvalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Apos encarar o Ceará, o Atlético terá pouco tempo de descanso, pois na próxima qurta-feira (2), volta ao Independência para encarar o Vasco, às 19h15, em partida adiada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, pois no último dia 26 o Galo encarou o Colón pela Copa Sul-Americana.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison (Nathan) e Elias; Luan, Cazares e Chará; Di Santo.

Técnico: Rodrigo Santana

CEARÁ

Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo e Lima; Felippe Cardoso e Mateus Gonçalves.

Técnico: Enderson Moreira

DATA: 29 de setembro de 2019

LOCAL: Estádio Independência

MOTIVO: 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Bruno Boschilia e Rafael Trombeta, todos do Paraná

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro