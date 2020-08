Seguir invicto no Campeonato Brasileiro e alçar voos maiores na competição mais importante do país é o grande objetivo do Atlético no duelo deste domingo (16), contra o Ceará, a partir das 11h, no Mineirão.

Para a terceira rodada da competição mais importante do país, técnico Jorge Sampaoli terá um desfalque importante. O meia Nathan, que teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda, fica de fora; ele é o principal destaque da 'Era' o comandante argentino no alvinegro e o artilheiro da equipe na temporada, com quatro gols anotados.

Outro jogador que deve seguir de fora dos planos de Sampaoli é o venezuelano Romulo Otero, que negocia a ida para o Corinthians. Ele, inclusive, não esteve na lista de convocados das duas primeiras partidas da Série A, contra Flamengo e Timão.

Sempre imprevisível nas escalações, o argentino não repetirá a mesma formação que usou na vitória por 3 a 2 sobre os paulistas, na última quarta-feira (12). Desta vez, de forma forçada.

Ceará

Com uma vitória e um empate até o momento, a equipe cearense vem a Belo Horizonte para tentar surpreender o Atlético. Campeão da Copa do Nordeste, o time comandado por Guto Ferreira tem uma série de problemas, mas também ganha opções para o duelo no Gigante da Pampulha.

Recuperado de lesão no adutor direito, Brock atleta foi liberado para iniciar a transição, mas ainda não será relacionado, assim como Vina, velho conhecido dos atleticanos, que se recupera de lesão muscular na coxa. Tiago Pagnussat, com estiramento na panturrilha direita, segue em tratamento fisioterápico. Rodrigão, por sua vez, segue com tratamento por conta de dores na tíbia. Já Felipe Baixola, em fase final de transição, está recuperado de estiramento na parte posterior da coxa direita. Rogério treina na academia.

Desfalques contra o Grêmio, no empate por 1 a 1, na última rodada, Lima e Léo Chú voltam a ser opções para Guto Ferreira. Eles não enfrentaram o Tricolor Gaúcho por questões contratuais entre as duas equipes.

Klaus e Bruno Pacheco também treinam normalmente e podem ser relacionados.

Ficha Técnica:

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 11h

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF). VAR: Wagner Reway (PB)

Atlético: Rafael; Guga (Mariano), Réver (Rabello), Junior Alonso e Arana; Allan, Alan Franco, Hyoran, Savarino, Marquinhos (Keno); Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli

Ceará: Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho; Sobral, Sobis (Lima), Leandro Carvalho; Cléber. Técnico: Guto Ferreira

Transmissão: Première