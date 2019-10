Se vencer dentro de casa no Campeonato Brasileiro é considerado obrigação em grande parte das partidas, sair de campo com os três pontos ao enfrentar um adversário praticamente rebaixado deve ser encarado como um dever. Esse é o cenário para o Atlético enfrentar a chapecoense nesta quarta-feira (30), às 19h30, no Independência.

Depois da apresentação apática e derrota contra o São Paulo no Morumbi, o Atlético volta a atuar diante de sua torcida. Na última vez que jogou diante da Massa, o Galo venceu o Santos por 2 a 0 e teve desempenho bem superior às partidas anteriores.

A grande dúvida na escalação do Galo para a partida desta quarta é se Réver será mantido como volante ou se Vagner Mancini formará a dupla de volantes com Nathan e Elias, deixando a equipe mais ofensiva.

Caso o “Capitão América” retorne para a sua função de origem, vários jogadores disputarão uma vaga aberta no ataque atleticano, que deverá ser composto também por Luan, Otero e Di Santo. De volta após cumprir suspensão na última partida, Cazares pode ser o escolhido. Outras opções são Vinícius, Marquinhos ou Geuvânio.

Já a Chapecoense contará com o retorno do zagueiro Douglas, que cumpriu suspensão na última rodada e deve ser titular. Por outro lado, a Chape terá o desfalque do goleiro João Ricardo, que sentiu dores no músculo adutor da perna direita. Seu lugar será ocupado por Tiepo.

Atlético: Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Nathan e Elias; Luan, Cazares (Leonardo Silva) e Otero; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini

Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Douglas, Rafael Pereira e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos, Camilo; Roberto, Henrique Almeida e Everaldo. Técnico: Marquinhos Santos

ATLÉTICO X CHAPECONSE

Motivo: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Data: 30/10/2019

Horário: 19H30

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Alessandro de Matos e Elicarlos de Oliveira, todos da Bahia.

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Transmissão: TV Globo e Premiere