De olho no topo da classificação do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta a Chapecoense na segunda-feira (21), às 20h, no Mineirão, pela quinta rodada da competição. Por sua vez, a equipe catarinense tem como pretensão deixar a zona de rebaixamento.

Apesar de a escalação do Galo não estar definida para este duelo, algumas situações estão encaminhadas. A linha de defesa deverá ser a mesma utilizada na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, com Gabriel mantido entre os titulares, já que Igor Rabello segue isolado por ter testado positivo para Covid-19.

No meio-campo, a novidade fica por conta do retorno de Nacho. No ataque, fica a dúvida se Keno voltará a ser titular.

Há também outro cenário possível: a manutenção dos três volantes (Allan, Tchê Tchê e Jair), com Nacho fechando o losango do meio e apenas um atleta mais avançado ao lado de Hulk.

A baixa é o lateral-esquerdo Dodô, fora do banco de reservas, devido a uma lesão na coxa esquerda.

Chapecoense

Na Chapecoense também não há definição. E é fato que Jair Ventura tem enfrentado desafios nas escalações do time, muito em função de lesões.

O lateral-direito Matheus Ribeiro, o volante Moisés Ribeiro e o atacante Anselmo Ramon foram os únicos atletas presentes nos quatro jogos em que a Chape foi dirigida por Ventura. Só que Moisés não enfrentará o Galo por conta de lesão na coxa direita.

O meia Felipe Silva teve seu nome citado no BID e pode estrear contra o Atlético.

A FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Guga, Gabriel, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Nacho; Keno (Nathan ou Jair), Hyoran e Hulk. Técnico: Cuca

CHAPECOENSE

João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio e Mancha; Léo Gomes, Anderson Leite, Lima e Ravanelli (Felipe Silva); Fernandinho e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura

DATA: 21 de junho de 2021 (segunda-feira)

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

TRANSMISSÃO: Premiere