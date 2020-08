Sequência para um, estreia para o outro. Assim será o duelo entre Atlético x Corinthians, marcado para às 19h15 desta quarta-feira (12), no Mineirão. Se o mandate debutou com vitória sobre o Flamengo, atual campeão, em pleno Maracanã, o visitante tentará começar a competição com o pé direito; o duelo contra o Atlético-GO foi adiado, devido à final do Campeonato Paulista.



Para encarar o Timão, o técnico Jorge Sampaoli segue contando com todo o elenco - apenas Tardelli e Blanco continuam no Departamento Médico. Assim como fez contra o time carioca, o argentino deve promover mudanças na escalação e possivelmente também na forma tática. Bancar titulares e forma de jogo, com ele, é um risco imenso de erro.

Contudo, a expectativa é que o treinador abandone o 3-5-2 e coloque um esquema sem três zagueiros para o duelo contra a equipe comandada por Tiago Nunes.



Corinthians

Vice-campeão paulista, o Corinthians ainda não sabe se terá força máxima para a estreia na competição mais importante do país. O lateral-direito Fagner e o atacante Luan, que se queixaram de dores no jogo contra o Palmeiras, no último sábado (4), fizeram tratamento na fisioterapia e, por enquanto, são dúvidas.



O atacante Mauro Boselli, que se recupera de uma cirurgia no rosto, esteve presente no treinamento dos reservas, nesta segunda (10), mas ainda não deve ser relacionado. O jogador não tem previsão de retorno aos gramados e, para estreia, não deverá constar na lista de convocados.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X CORINTHIANS

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Assaí 2020

Horário: 19h15

Local: Mineirão (Belo Horizonte)

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ), auxiliado por Luiz Cláudio Regazone (AB/RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (AB/RJ). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (AB/RJ)



Atlético- Rafael; Guga (Mariano), Junior Alonso, Réver (Rabello), Arana. Allan, Alan Franco (Jair), Nathan, Savarino, Keno (Marquinhos), Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli



Corinthians - Cássio; Michel Macedo (Fágner), Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson (Cantillo); Ramiro, Luan (Everaldo ou Araos) e Mateus Vital; Jô. Técnico: Tiago Nunes

Transmissão: Première