Atlético e Corinthians vivem situações distintas na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam neste sábado (17), na Neoquímica Arena, às 19h, pela 12ª rodada da competição e, enquanto o Galo sonha com a liderança da competição, dependendo de uma combinação de resultados, a equipe paulista tenta figurar entre os 10 melhores. Para o duelo, Cuca deve mandar uma equipe mista, enquanto Sylvinho utilizará o que tem de melhor.

Corinthians

O técnico Sylvinho tem todos os jogadores que atuaram contra o Fortaleza à disposição para o jogo contra o Galo. Tudo indica que o treinador repetirá a escalão que foi derrotada, por 1 a 0, pelo Tricolor do Pici.

Atlético

Já o técnico Cuca deve poupar boa parte de seus jogadores visando o compromisso da próxima terça, diante do Boca Juniors, pelo jogo da volta das oitavas da Libertadores. Além disso, o treinador perdeu alguns jogadores que estão no departamento médico, como Dodô, Marrony, Keno e Rever. Igor Rabello está suspenso com o terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Mateus Vital; Jô.

ATLÉTICO

Everson; Guga, Micael, Nathan Silva e Alonso (Tchê Tchê); Jair, Alan Franco, Dylan Borrero, Hyoran, Sasha e Vargas.

DATA: 17 de julho (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Neoqímica Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ÁRBITRAGEM: Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande Sul.

TRANSMISSÃO: Premiere