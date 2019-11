Beneficiado pelas derrotas de Ceará e Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta o Corinthians às 18h deste domingo (1) mais tranquilo em relação ao risco de rebaixamento para a Série B. No Independência, os dois alvinegros entram em campo pensando em competições continentais.

Com melhor campanha, o Timão luta para se garantir na Libertdores do ano que vem e ainda almeja um vaga direta para a fase de grupo da competição. Já o Galo, na segunda metade da tabela, ainda busca uma vaga na Copa Sul-Americana, torneio em que o clube foi eliminado na fase semifinal na edição de 2019.

Para a partida deste domingo, o técnico Vagner Mancini conta com importantes retornos. Estarão à disposição do treinador o atacante Chará e o volante Elias, que foram liberados pelo departamento médico do clube após se recuperarem de lesões na coxa. Outro que também poderá ser escalado é Zé Welison, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos contra o Bahia.

No entanto, é difícil que os dois atletas que voltam de lesão sejam escalados por Vagner Mancini, pela falta de ritmo de jogo. O volante Zé Welison pode ser escolhido para atuar ao lado do volante Jair, função que vem sendo feita por Luan.

Velho conhecido da torcida atleticana, Dyego Coelho pode não contar com Pedrinho e Danilo Avelar, que se recuperam de pancadas nos ombros direito e esquerdo, respectivamente. O técnico do Corinthians deve escalar o jovem Carlos Augusto na lateral-esquerda. Matheus Vital deve herdar a vaga no ataque do Timão.

Confira as prováveis escalações das duas equipes para o jogo deste domingo

Atlético: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair e Luan; Otero (Zé Welison) Cazares, e Marquinhos; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto ;Gabriel e Júnior Urso; Janderson, Mateus Vital (Pedrinho) e Clayson; Boselli. Técnico: Dyego Coelho

DATA: 01 de dezembro de 2019

LOCAL: Independência

MOTIVO: 36ª rodada da série a do campeonato brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Victor Hugo dos Santos e Rafael Trombeta, todos do Paraná

VAR: Elmo Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: Premiere

*Sob supervisão de Alexandre Simões