Apesar de não estar expresso na tabela de classificação neste momento, Atlético e Flamengo é um confronto direto pelo título do Brasileiro. Pelo menos, é o que apostam os especialistas da bola e apontam a qualidade de seus elencos. Por isso, o duelo desta quarta-feira (7), às 19h, no Mineirão, pela décima rodada, é visto como fundamental para ambos os times na briga pela taça.

Para esta partida, o Galo, quarto colocado, com 16 pontos, tem uma baixa importante. Nessa segunda (5), foi informado que o meia Nacho Fernández sofreu um estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda e ficará fora do clássico nacional.

Ainda não se sabe quem será o substituto do argentino, mas existe a possibilidade de Zaracho e Savarino se alternarem na função. Com isso, Vargas, que voltou da seleção chilena, pode ocupar uma vaga no ataque.

Outra alternativa seria o ingresso de um homem de meio-campo, e Hyoran e Nathan surgem como principais candidatos.

O zagueiro paraguaio Alonso também regressou da Copa América e deve ser titular na defesa.

Flamengo

Com 12 pontos, em décimo lugar, mas com dois jogos a menos em relação à maioria das equipes, o Flamengo conta com o retorno de três selecionáveis: Arrascaeta (Uruguai), Isla (Chile) e Piris da Motta (Paraguai).

Por outro lado, não terá Vitinho, suspenso, e Diego, em recuperação de lesão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Alonso, Rabello e Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho, Savarino e Vargas (Hyoran ou Nathan); Hulk

Técnico: Cuca

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gomes (Pires da Motta) e Arrascaeta; Michael, Pedro e Bruno Henrique

Técnico: Rogério Ceni

DATA: 7 de julho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Bruno Boschilia e Rafael Trombeta, todos paranaenses

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRANSMISSÃO: Premiere