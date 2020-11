Um duelo de seis ou mais pontos. Assim pode ser considerado o embate entre Atlético x Flamengo, marcado para este domingo (8), no Mineirão. O jogo entre mineiros e cariocas será válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou pela abertura do returno; como preferir.

Com 32 pontos e ocupando a terceira colocação, o Atlético não vence há quatro jogos. Vendo Flamengo e Internacional no topo da tabela, com 35 e um jogo a mais, o alvinegro não quer deixá-los ganhar gordura e disparar na briga pelo caneco. Além disso, a preocupação com os adversários que se aproximam por uma vaga no G-4 também virou missão na Cidade do Galo.

Para o jogo no Gigante da Pampulha, o técnico Jorge Sampaoli contará com o retorno do atacante Keno, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras. O argentino, por sua vez, é quem está fora de combate neste domingo. Com três cartões amarelos, ele não poderá comandar a equipe.

Flamengo

O Flamengo, por sua vez, pode deixar Belo Horizonte com conforto maior na tabela. Caso vença o Galo, o clube da Gávea chegará aos 38 ponttos. Assim, também secará o Internacional, que encara o Coritiba no Beira-Rio.

Para o duelo em Minas Gerais, Domènec Torrent, técnico espanhol do Urubu, não sabe se poderá contar com o meia uruguaio Arrascaeta, que se recupera de lesão. Rodrigo Caio e Diego também estão vetados e entregues ao Departamento Médico. Por outro lado, o comandante terá o retorno de Gabigol.

Ficha Técnica:

Atlético x Flamengo

Motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Horário: 18h15

Local: Mineirão

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior; trio do Distrito Federal. VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Atlético: Everson, Mariano (Guga), Alonso, Réver, Arana; Jair, Allan, Nathan, Savarino, Keno e Sasha (Marrony). Técnico: Jorge Sampaoli

Flamengo: Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan, Filipe Luís, Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Domènec Torrent

Transmissão: Première