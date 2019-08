Em posições bem distintas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Atlético (4)º e Fluminense (16º) se enfrentam neste sábado (10), às 21h, no estádio Independência.

Na quarta colocação do Brasileirão, o Galo pode até assumir a terceira posição na tabela, dependendo de um tropeço do Flamengo que enfrenta o Grêmio horas mais cedo. Do lado Tricolor, o objetivo e se manter fora da zona de rebaixamento, deixada pelo clube na última rodada, após a vitória contra o Internacional.

Para a partida, o técnico Rodrigo Santana terá um importante desfalque. O volante Jair, que vem sendo um dos destaques do Galo nos últimos jogos, não treinou nos últimos dias por conta de dores no músculo adutor e não foi relacionado para a partida. Sua vaga na equipe titular deve ser ocupada pelo paraguaio Ramón Martínez

O restante da equipe deve ser o mesmo que venceu o clássico contra o Cruzeiro, inclusive com a presença do lateral Fábio Santos, que deixou o treino de quinta-feira (8) com dores no tornozelo, mas treinou normalmente nesta sexta-feira e deve jogar.

Do lado Tricolor, o técnico Fernando Diniz conta com a volta de João Pedro. A jovem promessa do clube carioca não atua desde o clássico contra o Vasco, no final de julho, quando sofreu uma entorse no tornozelo. O atacante, no entanto, deve começar a partida no banco.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo deste sábado:

ATLÉTICO Cleiton; Patric Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Ramón Martínez, Elias, Chará, Vinícius e Cazares; Ricardo Oliveira

Desfalques: Victor (ainda se recupera de tendinite no joelho), Jair (desgaste muscular)

FLUMINENSE Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo, Yony González e Pedro.

ATLÉTICO X FLUMINENSE



Motivo: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data: 09/08/2019

Estádio: Independência

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliado por: Fabrício Vilarinho e Bruno Raphael Pires ambos de GO

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Canal Premiere