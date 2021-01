Seis finais pela frente. É assim que o Atlético encara esta reta final do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, inclusive, o Alvinegro tem cerca de 12% de chances de levantar o caneco da atual edição da competição mais importante do país. Neste domingo (31), a partir das 17h, a missão será contra o desesperado Fortaleza, que luta para deixar o Z-4 o mais rápido possível. O confronto da 33ª rodada será no Mineirão.

Melhor mandante e com 57 pontos na tabela, o Atlético tem cinco pontos a menos que o líder Internacional. Para o duelo contra o Leão, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o atacante Keno, que sofreu lesão no cotovelo e ficará de fora por tempo indeterminado.

Para a vaga deixada pelo camisa 11, Sampaoli tem algumas opções. Marrony, Savinho e Sasha podem desempenhar a função. Uma mudança de esquema também pode ser a saída do treinador.

Será que desta vez o comandante argentino dará uma chance a Diego Tardelli, pelo menos entre os relacionados? Esta resposta só teremos quando a lista for divulgada, uma hora antes de a bola rolar no Gigante da Pampulha.

Fortaleza desesperado

Primeiro time que abre a zona de rebaixamento, o Fortaleza chega a Belo Horizonte com o intuito de frear a ascensão atleticana e, consequentemente, não deixar com que os concorrentes pela permanência ganhem vantagem maior. Com 35 pontos, o time cearense perde no critério de desempate para Bahia e Sport, ambos com a mesma pontuação, mas fora do Z-4.

Para encarar o Galo, o tricolor tem diversos desfalques. Entre eles, o técnico Enderson Moreira, o auxiliar Luis Fernando Flores e o prreparador físico Edy Carlos; o trio foi diagnosticado com a Covid-19 e está em isolamento.

Por suspensão, dois jogadores estão fora do duelo em Belo Horizonte: O zagueiro Paulão levou o terceiro amarelo e Juninho foi expulso contra o Atlético-GO. Além da dupla, Romarinho, Bruno Melo, Max Walef e Roger Carvalho seguem sob cuidados do departamento médico.

Ficha do jogo:

Atlético x Fortaleza

Motivo: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 31 de janeiro de 2021 (domingo)

Horário: 17h

Local: Mineirão

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul. VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Atlético - Everson, Guga, Alonso, Réver, Arana, Jair, Nathan (Allan), Hyoran (Zaracho) Savarino, Sasha (Marrony) e Vargas. Técnico: Sampaoli.

Fortaleza - Felipe Alves, Gabriel Dias, Jackson, Wanderson e Carlinhos; Felipe, Ronald e Mariano Vázquez; David, Osvaldo e Wellington Paulista.

Transmissão: Première