Precisando vencer para se distanciar da temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebe, nesta quarta-feira, às 20h, o Goiás. Alvinegros e Esmeraldinos entram no gramado do Mineirão em momentos distintos. Enquanto o Galo luta contra a degola, o time goiano sonha com uma vaga na Copa Libertadores de 2020.

Do lado atleticano, Vagner Mancini terá alguns problemas para escalar sua equipe. Um dos melhores jogadores do Galo nas últimas partidas, Nathan sofreu uma ruptura no musculo adutor da coxa direita e está fora de combate por tempo indeterminado. Contestado pela torcida, Elias deve receber mais uma oportunidade como titular.

Outro que pode ficar de fora da parida contra o Goiás é Guga. No início da partida contra o Fortaleza, o lateral sofreu uma pancada na cabeça e está obedecendo o protocolo de concussão, que pode afastar o atleta por até cinco dias. Caso a ausência se concretize, Patric deve assumir e função no lado direito, deixando a banda esquerda do campo para Fábio Santos, autor do gol salvador na última rodada, no Castelão.

Lá na frente, quem pode ganhar mais uma oportunidade na equipe titular é o jovem Marquinhos. O meia-atacante da base do Galo teve atuação decisiva no empate diante do Fortaleza e pode aparecer entre os 11 que iniciam jogando contra o Goiás. Outros que brigam por vagas no setor ofensivo do Galo são Otero, Luan e Cazares. No comando de ataque, o argentino Franco Di Santo deve ser mantido.

No Goiás, as notícias são boas. Grande nome da equipe, o atacante Michael não foi punido pela Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá enfrentar o Galo. Expulso contra o Corinthians, ele já cumpriu a suspensão automática e está liberado para atuar em Belo Horizonte.

O único desfalque Esmeraldino deve ser o zagueiro Fábio Sanches, provavelmente substituído por Lucão, que poderá fazer sua estreia com a camisa do Goiás.

Confira as prováveis escalações

Atlético: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Elias; Luan, Cazares (Otero) e Marquinhos; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini

Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Lucão, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia . Técnico: Ney Franco

ATLÉTICO X CHAPECONSE

Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data: 06/11/2019

Horário: 20H

Arbitragem: Thiago Duarte Peixoto, auxiliado por Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima, todos de São Paulo.

VAR: Rodrigo do Amaral (PR)

Transmissão: Premiere

*Hugo Lobão sob superlvisão de Henrique André