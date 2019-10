Assim como já aconteceu na última quinta-feira (10), quando foi derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo, no Maracanã, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo do Atlético contra o Grêmio, às 19h deste domingo (13), no Estádio Independência, pela 25ª rodada da competição, também será marcado por desfalques dos dois lados. Nesta turma, provavelmente estará o atacante Diego Tardelli, ídolo atleticano e que hoje veste a camisa 9 gremista.

No Galo, a volta de Luan, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, é uma certeza, mas em compensação o lateral-esquerdo Fábio Santos não poderá jogar, pois está suspenso. O uruguaio Lucas Hernández, que ainda não conseguiu ter uma boa atuação pelo Atlético, será seu substituto.

A defesa pode ter mais mudanças, inclusive com o esquema com três zagueiros sendo abandonado. Assim, a zaga voltaria a ser formada por Réver, desfalques nas duas últimas partidas, e Igor Rabello. Com isso, Leonardo Silva e Maidana retornariam ao banco de reservas, sendo que diante de Palmeiras e Flamengo eles foram titulares no esquema 3-5-2 adotado pelo treinador alvinegro.

Com a provável mudança de esquema, o time volta a ter três meias, mas apenas Luan tem presença certa nesta trinca. Sem Otero, que está defendendo a seleção venezuelana, e com Cazares e Vinícius Góes tendo uma produção abaixo do esperado no Maracanã, os garotos Bruninho e Marquinhos, crias da base alvinegra, podem ganhar uma chance, pelo menos um deles.

Além de Otero, o goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga, que tinha sido titular na partida contra o Palmeiras, no empate por 1 a 1, no último domingo (6), no Allianz Parque, também desfalcam o Atlético por estarem servindo a Seleção Brasileira sub-23.

No comando do ataque, o argentino Di Santo, que entrou na reta final da partida contra o Flamengo, pois com cansaço muscular foi substituído por Ricardo Oliveira, deve começar a partida.

Grêmio

No time gaúcho, o técnico Renato Gaúcho também tem desfalques provocados pelas Datas Fifa. O zagueiro Kannemann defende a seleção argentina em amistosos na Europa. Além dele, a principal estrela gremista, o atacante Everton, está com o time de Tite na Ásia, e o volante Matheus Henrique é companheiro de Cleiton e Guga na equipe sub-23 brasileira.

Além dos três, o tricolor gaúcho não deve contar com o atacante Diego Tardelli, que está com dor muscular. O zagueiro Geromel não participou da atividade desta sexta-feira (11), em Porto Alegre, mas deve jogar.

Aparentemente, a única dúvida de Renato Gaúcho é em relação ao segundo volante, que formará dupla com Michel. Maicon, Rômulo e Thaciano brigam pela posição.

A ficha do jogo

ATLÉTICO

Wilson; Patric., Réver, Igor Rabello e Lucas Hernández; Nathan e Elias; Luan, Cazares e Vinícius Góes (Marquinhos); Di Santo.

Técnico: Rodrigo Santana

GRÊMIO

Paulo Victor; Galhardo, Geromel, David Braz e Cortez; Michel e Maicon (Rômulo ou Thaciano); Alisson, Luan e Pepê; André.

Técnico: Renato Gaúcho

DATA: 13 de outubro de 2019

MOTIVO: 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Estádio Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere