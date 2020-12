Quando entrar em campo para encarar o Internacional, no próximo domingo (6), o Atlético já saberá o resultado do duelo entre o líder São Paulo contra o Sport. Com dois pontos a menos que o Tricolor e um jogo a mais, o alvinegro sabe que vencer o Colorado Gaúcho é mais do que obrigação para seguir na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para às 18h15, no Mineirão.

No jogo da 24ª rodada da Série A, o técnico Jorge Sampaoli fará sua reestreia no comando da equipe, assim como toda sua comissão; eles ficaram em quarentena, após serem diagnosticados com a Covid-19. O comandante argentino, inclusive, contará com a volta de atletas que também estavam em isolamento social; a excessão é o goleiro Rafael. De volta estão Éverson, Victor, Guga, Réver, Gabriel, Allan, Jair, Alan Franco e Vargas.

Além deles, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia colombiano Dylan Borrero reforçam a equipe , após cumprirem suspensão contra o Botafogo. Outro atleta que está à disposição é o lateral-direito Mariano, que se recuperou de uma lesão na coxa e que, provavelmente, será suplente de Guga neste fim de semana.

Contudo, o técnico argentino e sua comissão técnica, que também precisaram ficar em isolamento social e que desfalcaram o Atlético nos últimos três jogos, não terão duas pessas importantes. O zagueiro Junior Alonso e o meia-atacante Savarino levaram o terceiro cartão e estão fora do duelo contra os gaúchos.

Internacional

Já o Internacional, que vive crise dentro e fora de campo, também vê a vitória como "resultado salvador". Com 37 pontos e ameaçado de deixar o G-4 da competição mais importante do país, o Colorado divide as atenções com a Libertadores.

Derrotado em casa pelo Boca Juniors e necessitando de um triunfo em Bueno Aires para seguir vivo no torneio intercontinental, os gaúchos devem poupar algumas peças contra o Galo, como Gallardo, D'Ale e Dourado.

Os desfalques de Abel são: Edenílson, Caio Vidal e Matheus Jussa (COVID), Moisés e Abel Hernandez (lesão muscular), e Moledo (suspenso).

Ficha Técnica:

Atlético x Internacional

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 6 de dezembro de 2020 (domingo)

Local: Mineirão

Horário: 18h15

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do Rio de Janeiro. VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Atlético: Éverson, Guga, Réver, Rabelo, Arana; Allan, Jair (Alan Franco), Zaracho (Nathan), Vargas, Keno e Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

Internacional: Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso, Musto, Nonato, Patrick (Praxedes) e Mauricio; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

Transmissão: Première