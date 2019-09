Quatro partidas seguidas sem vencer e apenas um gol marcado. O retrospecto recente do Atlético no Campeonato Brasileiro preocupa a Massa, que, no entanto, acredita numa reviravolta do time. Neste domingo (15), às 11h, a torcida do Galo marcará presença no Independência, contra o Internacional, pela 19ª rodada da competição.

Sem Jair, lesionado, o alvinegro terá o paraguaio Ramón Martinez no meio-campo. Outra mudança está na zaga, com a entrada de Léo Silva no lugar de Igor Rabello, suspenso por conta da expulsão diante do Botafogo, no Engenhão.

Há duas dúvidas no setor ofensivo. O mais provável é que Chará e Ricardo Oliveira comecem jogando, mas Bruninho e Di Santo correm por fora nessa disputa.

Já o Internacional vai utilizar um time formado apenas por reservas. Os titulares sequer estarão em Belo Horizonte.

Confira as prováveis escalações e desfalques para o jogo desta quinta-feira:

Atlético: Cleiton; Patric, Réver, Léo Silva e Fábio Santos; Ramón Martinez e Elias; Cazares, Vinicius e Chará (Bruninho); Ricardo Oliveira (Di Santo). Técnico: Rodrigo Santana

Desfalques: Jair (lesionado) e Igor Rabello (suspenso)

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Klaus e Heitor; Nonato, Rithley e Sarrafiore; Rafael Sóbis, Wellington Silva e Guilherme Parede. Técnico: Odair Hellman

Poupados: Jogadores titulares, visando ao duelo de quarta-feira (18), pela partida de volta da final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR

Ficha do jogo

ATLÉTICO X INTERNACIONAL

Motivo: Campeonato Brasileiro (19ª rodada)

Data: 15/9/2019

Horário: 11h

Estádio: Independência

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Silbert Faria Sisquim e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do Rio de Janeiro

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Transmissão: Premiere