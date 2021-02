Ratificar a terceira colocação no Campeonato Brasileiro é a missão do Atlético nesta quinta-feira (25), quando encara o Palmeiras, a partir das 21h30, no Mineirão. Para isso, o Alvinegro precisa de empate simples no Gigante da Pampulha. Caso atinga a meta, os mineiros embolsarão R$ 29,7 milhões em premiações; dois milhões a mais que receberá o quarto colocado.

No confronto que marcará a despedida do técnico Jorge Sampaoli, que assinará até 2023 com o Olympique de Marselha, da França, outros dois jogadores viverão sensação diferente: Victor e Tardelli, que têm os contratos se encerrando na próxima semana, dificilmente seguirão no clube. Ídolos, eles são opções de banco para o argentino. Suspenso, o comandante terá que assistir a partida num dos camarotes do estádio.

Sem problemas, Sampaoli terá força máxima para seu último desafio pelo Atlético.

Palmeiras

Sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 59 pontos conquistados, o Palmeiras não usará força máxima contra o Atlético, já que o foco é na final da Copa do Brasil contra o Grêmio.

Poupado pelo técnico Abel Ferreira nas últimas partidas, Danilo vira opção para encarar o Galo. Kuscevic, que cumpriu suspensão contra São Paulo e Atlético-GO, também está de volta ao time. Henri, recuperado de cirurgia no joelho, também está pronto para ser relacionado.

Já Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fica de fora. Liberado pelo departamento médico, Gabriel Veron treina normalmente, mas deve ser preservado.

FICHA DO JOGO:

Atlético x Palmeiras

Motivo: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020

Horário: 21h30

Local: Mineirão

Data: 25 de fevereiro de 2021



Arbitragem: Héber Roberto Lopes, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro. VAR: Bráulio da Silva Ribeiro; todos de Santa Catanrina

Atlético - Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Sasha e Keno.

Técnico: Sampaoli



Palmeiras - Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Danilo, Zé Rafael e Lucas Lima; Esteves, Gustavo Scarpa e Breno Lopes.

Técnico: Abel Ferreira



Transmissão: Première