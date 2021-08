Em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, Atlético e Palmeiras se enfrentam neste sábado (14), às 19h, no Mineirão, pela 16ª rodada da competição.

Com a proximidade do duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, diante do River Plate, da Argentina, na próxima quarta, também no Gigante da Pampulha, o técnico Cuca pode poupar alguns jogadores mais desgastados pela sequência de jogos.

Na defesa, Réver pode entrar no lugar de Júnior Alonso. Já na lateral esquerda, Arana, campeão olímpico recentemente, pode ganhar um descanso e dar vaga a Dodô.

No meio-campo, Tchê Tchê, não utilizado no meio de semana contra o River, tem chances de aparecer no lugar de Jair.

No ataque, Eduardo Vargas, titular em Buenos Aires, volta a ficar à disposição no Brasileirão, após ter cumprido suspensão na última rodada.

O atacante Keno, que iniciou na semana passada a transição para os treinamentos, após se recuperar de lesão na coxa esquerda, pode aparecer como opção no banco de reservas.

Marrony, de saída para o futebol dinamarquês, e o goleiro Rafael, no departamento médico, seguem de fora.

Com oito vitórias seguidas no principal campeonato do país, o Alvinegro aparece em primeiro na classificação com 34 pontos, dois a mais do que o Palmeiras.

Palmeiras

Também com a atenção dividida na Libertadores, onde enfrenta o São Paulo, nesta terça, no jogo de volta das quartas, o Palmeiras vai ter uma mudança certa para encarar o Galo.

Até então donos da lateral esquerda do time paulista, Renan e Victor Luís estão suspensos, e abrem brecha para a estreia do uruguaio Piquerez, contratado recentemente.

Ausentes no último compromisso do Verdão no Brasileiro pelo acúmulo de cartões, os volantes Danilo e Felipe Melo e o atacante Breno Lopes voltam a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira.

Outra novidade é o lateral-direito e volante Gabriel Menino, de volta após os Jogos de Tóquio.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso (Réver) e Guilherme Arana (Dodô); Jair (Tchê Tchê), Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Vargas e Hulk

Técnico: Cuca

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Breno Lopes e Rony

Técnico: Abel Ferreira

DATA: 14 de agosto de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do Rio de Janeiro e Fifa

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ/Fifa)

TRANSMISSÃO: Premiere

Leia Mais:

Arana é convocado para a Seleção e desfalca o Galo no Brasileiro e na Copa do Brasil; veja a lista

Vinda de Diego Costa reitera 'nova política' e 'radar internacional' no Atlético