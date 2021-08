Atlético e River Plate fazem, nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Mineirão, o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Por ter vencido o jogo de ida, na semana passada, em Buenos Aires, por 1 a 0, o Galo tem a vantagem do empate para avançar na competição.

Em relação ao time que vai iniciar jogando no Gigante da Pampulha, o técnico Cuca vai ter um desfalque de peso. Expulso no Monumento de Núñez, o meia Nacho Fernández vai cumprir suspensão nesta quarta.

Com a baixa, a tendência é de que o comandante alvinegro escale Savarino, reserva no primeiro duelo, para formar o trio de atacantes ao lado de Hulk e Vargas.

O venezuelano, inclusive, foi destaque da vitória do Galo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, ao marcar os dois gols da partida.

Com isso, o Atlético deve ter o meio-campo formado por Allan, Jair e Zaracho. Titular até pouco tempo atrás, o volante Tchê Tchê é opção para o onze inicial, caso Allan não se recupere de um edema na coxa direita, que o deixou de fora do jogo contra o Verdão.

Sem mais desfalques por questão disciplinar, o Atlético segue sem poder contar apenas com o goleiro Rafael, em recuperação de uma cirurgia no ombro direito.

No mais, Cuca vai com o que tem de melhor em busca da vaga na semifinal do principal torneio da América do Sul.

River Plate

Assim com o Galo, o River Plate não vai poder contar com seu principal meio-campista no duelo desta quarta. Trata-se do Enzo Pérez, que recebeu o terceiro cartão amarelo em Buenos Aires. O provável substituto deverá ser Enzo Fernández.

Outra mudança poderá ocorrer no setor ofensivo, com a entrada do atacante Matías Suárez na vaga do meia Carrascal.

O restante do time deverá ser o mesmo do primeiro confronto diante do Alvinegro.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Tchê Tchê), Jair e Matías Zaracho; Jefferson Savarino, Eduardo Vargas e Hulk.

Técnico: Cuca

RIVER PLATE

Armani; Casco, Díaz, Martínez e Angileri; Zuculini, Enzo Fernández, De la Cruz e Carracal (Matías Suarez); Julián Álvarez e Brian Romero

Técnico: Marcelo Gallardo

DATA: 18 de agosto de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte (MG)

MOTIVO: Jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores

ARBITRAGEM: Roberto Tobar, auxiliado por Christian Schiemman e Claudio Rios. Trio do Chile

VAR: Andrés Cunha (URU)

TRANSMISSÃO: Conmebol TV