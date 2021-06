Apontados como dois dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, Atlético e São Paulo se enfrentam neste domingo (13), às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do torneio.

As duas equipes vêm embaladas pelas classificações para as oitavas de final da Copa do Brasil, obtidas no meio de semana, contra Remo e 4 de Julho-PI, respectivamente.

Já pelo Brasileirão, o Alvinegro se recuperou da estreia com derrota para o Fortaleza, dentro de casa, e venceu o Sport, no Recife.

O time paulista, por sua vez, perdeu para o Atlético-GO, em Goiânia, depois de ter debutado na competição com um empate sem gols com o Fluminense, no Morumbi.

Para o duelo deste domingo, o Atlético terá uma série de desfalques. Por convocação para a Copa América estão fora o zagueiro paraguaio Junior Alonso, o meia equatoriano Alan Franco, o meia-atacante venezuelano Savarino e o atacante chileno Eduardo Vargas.

Outras baixas são os meio-campistas Tchê Tchê, ausente por força contratual, e Zaracho, com a Covid-19.

Por outro lado, o técnico Cuca vai poder contar novamente com os laterais Guga e Guilherme Arana, que estavam servindo à seleção olímpica.

Com as ausências, Jair deve entrar no meio-campo para formar uma trinca com Allan e Nacho Fernández.

No ataque, a dúvida é entre Keno e Arana, que, nesse caso, abriria uma vaga para Dodô na lateral equerda.

São Paulo

O São Paulo segue sem contar com o lateral-direito Daniel Alves, com o volante Luan e com o meia Benítez, ainda entregues ao departamento médico. Desses, apenas o segundo tem uma pequena chance de ser relacionado para o confronto no Gigante da Pampulha.

A outra baixa do Tricolor Paulista é o zagueiro equatoriano Arboleda, convocado para a Copa América.

Por outro lado, o técnico Hernán Crespo vai ter o retorno do volante Liziero, de volta, após servir à seleção olímpica, e que deve ganhar a vaga de Éder.

Na lateral-direita, a novidade poder ser a volta de Igor Vinícius, na vaga do meia Rigoni, qu atuou na função diante do 4 de julho-PI.

Por fim, no meio-campo, a disputa fica entre Rodrigo Nestor e William.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan e Jair; Hyoran, Nacho e Arana (Keno); Hulk. Técnico: Cuca

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor (William), Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo

DATA: 13 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. Trio do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere